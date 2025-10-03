https://ria.ru/20251003/sulejmanov-2046165635.html
Миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали сотрудники МВД и ФСБ
Силовики в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T13:37:00+03:00
2025-10-03T13:37:00+03:00
2025-10-03T13:47:00+03:00
москва
МВД и ФСБ задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова в рамках уголовного дела