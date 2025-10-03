Суд приговорил рэпера Diddy к 50 месяцам тюрьмы

Прокуроры просили приговорить Комбса к более чем 11 годам тюрьмы, защита настаивала на 14 месяцах заключения.

"Шон "Diddy" Комбс приговорен к 50 месяцам тюремного заключения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Комбса наложили штраф в 500 тысяч долларов.