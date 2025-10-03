Суд приговорил рэпера Diddy к 50 месяцам тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 3 окт - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке приговорил рэпера Шона Комбса (Diddy) к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией, сообщает New York Post.
Прокуроры просили приговорить Комбса к более чем 11 годам тюрьмы, защита настаивала на 14 месяцах заключения.
"Шон "Diddy" Комбс приговорен к 50 месяцам тюремного заключения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Комбса наложили штраф в 500 тысяч долларов.
Ранее присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжелым статьям, к примеру, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.