Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил рэпера Diddy к 50 месяцам тюрьмы - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:47 03.10.2025 (обновлено: 01:27 04.10.2025)
https://ria.ru/20251003/sud-2046294545.html
Суд приговорил рэпера Diddy к 50 месяцам тюрьмы
Суд приговорил рэпера Diddy к 50 месяцам тюрьмы - РИА Новости, 04.10.2025
Суд приговорил рэпера Diddy к 50 месяцам тюрьмы
Суд в Нью-Йорке приговорил рэпера Шона Комбса (Diddy) к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией, сообщает New York Post. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-03T23:47:00+03:00
2025-10-04T01:27:00+03:00
шоубиз
нью-йорк (город)
лос-анджелес
лас-вегас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973155373_0:201:2640:1686_1920x0_80_0_0_e085006cc24e9e2c0ede1840406ea25b.jpg
https://ria.ru/20250806/diddy-2033600705.html
нью-йорк (город)
лос-анджелес
лас-вегас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973155373_0:0:2640:1980_1920x0_80_0_0_af2fd14dbd28f927a7f28fbfd0d01470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Лас-Вегас
Суд приговорил рэпера Diddy к 50 месяцам тюрьмы

Рэпера Diddy приговорили к 50 месяцам тюрьмы за перевозку женщин для проституции

© AP Photo / Mark Von HoldenШон Комбс
Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Mark Von Holden
Шон Комбс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 3 окт - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке приговорил рэпера Шона Комбса (Diddy) к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией, сообщает New York Post.
Прокуроры просили приговорить Комбса к более чем 11 годам тюрьмы, защита настаивала на 14 месяцах заключения.
"Шон "Diddy" Комбс приговорен к 50 месяцам тюремного заключения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Комбса наложили штраф в 500 тысяч долларов.
Ранее присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжелым статьям, к примеру, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Команда Diddy обсудила с администрацией Трампа возможное помилование рэпера
6 августа, 05:40
 
ШоубизНью-Йорк (город)Лос-АнджелесЛас-Вегас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала