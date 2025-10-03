Суд арестовал миллиардера Сулейманова до 2 декабря

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 2 декабря миллиардера Ибрагима Сулейманова в рамках дела об убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Сулейманову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 декабря", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Само заседание проходило в закрытом режиме, об этом попросил следователь, указав, что в материалах содержатся охраняемые законом сведения и данные о здоровье.

В открытой части Сулейманов заявил, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером".

По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. В рамках дела, как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, арестован Муххамед Дарбишев, а ещё один Дарбишев, старший родственник Муххамеда, после задержания умер от сердечного приступа, рассказал агентству информированный источник.

Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ ).