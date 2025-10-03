https://ria.ru/20251003/sud-2046257748.html
Адвоката подмосковной коллегии арестовали за покушение на мошенничество
Адвоката подмосковной коллегии арестовали за покушение на мошенничество
2025-10-03T18:16:00+03:00
2025-10-03T18:16:00+03:00
2025-10-03T18:16:00+03:00
происшествия
москва
россия
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал адвоката Московской областной коллегии адвокатов Сергиево-Посадского филиала Сергея Чередова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Постановлением Савёловского районного суда города Москвы
удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чередова Сергея Геннадьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ
, сроком на 2 месяца 00 суток", - сказали в суде.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемому и его стороне защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий, уточнили в инстанции.
Под стражу по делу заключили и второго фигуранта - Григория Ковальчука, ему вменяется та же статья, что и Чередову.
Суть уголовного дела не сообщается.