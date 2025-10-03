Рейтинг@Mail.ru
Адвоката подмосковной коллегии арестовали за покушение на мошенничество - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/sud-2046257748.html
Адвоката подмосковной коллегии арестовали за покушение на мошенничество
Адвоката подмосковной коллегии арестовали за покушение на мошенничество - РИА Новости, 03.10.2025
Адвоката подмосковной коллегии арестовали за покушение на мошенничество
Савеловский суд Москвы арестовал адвоката Московской областной коллегии адвокатов Сергиево-Посадского филиала Сергея Чередова по делу о покушении на... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T18:16:00+03:00
2025-10-03T18:16:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251001/matkapital-2045584093.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Адвоката подмосковной коллегии арестовали за покушение на мошенничество

Адвоката Чередова арестовали по делу о покушении на мошенничество

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал адвоката Московской областной коллегии адвокатов Сергиево-Посадского филиала Сергея Чередова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чередова Сергея Геннадьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком на 2 месяца 00 суток", - сказали в суде.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемому и его стороне защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий, уточнили в инстанции.
Под стражу по делу заключили и второго фигуранта - Григория Ковальчука, ему вменяется та же статья, что и Чередову.
Суть уголовного дела не сообщается.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В двух регионах раскрыли схему мошенничества с маткапиталом
1 октября, 11:33
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала