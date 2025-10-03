Суд арестовал фигуранта дела миллиардера Сулейманова

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дарбишева Муххамеда Гаджимуратовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ, на срок два месяца 00 суток", - рассказали в суде.