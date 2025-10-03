https://ria.ru/20251003/sud-2046237556.html
Суд арестовал фигуранта дела миллиардера Сулейманова
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал фигуранта дела в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дарбишева Муххамеда Гаджимуратовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ, на срок два месяца 00 суток", - рассказали в суде.