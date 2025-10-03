https://ria.ru/20251003/sud-2046210059.html
Экс-сотрудницу полиции осудили за передачу данных более 500 человек
Экс-сотрудницу полиции осудили за передачу данных более 500 человек - РИА Новости, 03.10.2025
Экс-сотрудницу полиции осудили за передачу данных более 500 человек
Бывшая сотрудница полиции Брянской области передала для продажи персональные данные свыше 500 граждан, Суземский районный суд приговорил ее к двум годам... РИА Новости, 03.10.2025
Экс-сотрудницу полиции осудили за передачу данных более 500 человек
Экс-сотруднице полиции дали 2 года условно за передачу данных более 500 человек
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Бывшая сотрудница полиции Брянской области передала для продажи персональные данные свыше 500 граждан, Суземский районный суд приговорил ее к двум годам условно, сообщили в областной прокуратуре и в СУСК РФ по региону.
"Судом установлено, что в 2024–2025 годах 33-летняя сотрудница полиции, имея доступ к автоматизированным базам данных МВД, содержащим персональные данные о гражданах, транспортных средствах и иные охраняемые законом сведения, по просьбе своего знакомого осуществляла выгрузку интересующей информации и в дальнейшем передавала ему. Тот продавал ее третьим лицам. В результате преступных действий нарушены конституционные права не менее 575 граждан", – говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что преступление пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ
.
По данным СУСК, женщину, которая работала помощником оперативного дежурного дежурной части, осудили по части 3 статьи 272 УК РФ
(неправомерный доступ к компьютерной информации), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
"Суд приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах, связанной с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год 6 месяцев", – уточнили в СУСК.
Уголовное дело в отношении лица, в интересах которого действовала фигурантка, выделили в отдельное производство, добавили в надзорном ведомстве.