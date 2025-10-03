Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудницу полиции осудили за передачу данных более 500 человек - РИА Новости, 03.10.2025
16:22 03.10.2025 (обновлено: 16:24 03.10.2025)
Экс-сотрудницу полиции осудили за передачу данных более 500 человек
Экс-сотрудницу полиции осудили за передачу данных более 500 человек - РИА Новости, 03.10.2025
Экс-сотрудницу полиции осудили за передачу данных более 500 человек
Бывшая сотрудница полиции Брянской области передала для продажи персональные данные свыше 500 граждан, Суземский районный суд приговорил ее к двум годам... РИА Новости, 03.10.2025
происшествия, россия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-сотрудницу полиции осудили за передачу данных более 500 человек

Экс-сотруднице полиции дали 2 года условно за передачу данных более 500 человек

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Бывшая сотрудница полиции Брянской области передала для продажи персональные данные свыше 500 граждан, Суземский районный суд приговорил ее к двум годам условно, сообщили в областной прокуратуре и в СУСК РФ по региону.
"Судом установлено, что в 2024–2025 годах 33-летняя сотрудница полиции, имея доступ к автоматизированным базам данных МВД, содержащим персональные данные о гражданах, транспортных средствах и иные охраняемые законом сведения, по просьбе своего знакомого осуществляла выгрузку интересующей информации и в дальнейшем передавала ему. Тот продавал ее третьим лицам. В результате преступных действий нарушены конституционные права не менее 575 граждан", – говорится в сообщении прокуратуры.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Тюмени экс-сотрудника банка осудили за кражу со счетов пенсионеров
1 октября, 16:44
Отмечается, что преступление пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ.
По данным СУСК, женщину, которая работала помощником оперативного дежурного дежурной части, осудили по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
"Суд приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах, связанной с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год 6 месяцев", – уточнили в СУСК.
Уголовное дело в отношении лица, в интересах которого действовала фигурантка, выделили в отдельное производство, добавили в надзорном ведомстве.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Экс-сотрудник Минобороны получил шесть лет колонии за взяточничество
Вчера, 14:46
 
ПроисшествияРоссияБрянская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
