Экс-сотрудницу полиции осудили за передачу данных более 500 человек

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Бывшая сотрудница полиции Брянской области передала для продажи персональные данные свыше 500 граждан, Суземский районный суд приговорил ее к двум годам условно, сообщили в областной прокуратуре и в СУСК РФ по региону.

"Судом установлено, что в 2024–2025 годах 33-летняя сотрудница полиции, имея доступ к автоматизированным базам данных МВД, содержащим персональные данные о гражданах, транспортных средствах и иные охраняемые законом сведения, по просьбе своего знакомого осуществляла выгрузку интересующей информации и в дальнейшем передавала ему. Тот продавал ее третьим лицам. В результате преступных действий нарушены конституционные права не менее 575 граждан", – говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что преступление пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ

По данным СУСК, женщину, которая работала помощником оперативного дежурного дежурной части, осудили по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"Суд приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах, связанной с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год 6 месяцев", – уточнили в СУСК.