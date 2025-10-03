Суд запретил подборки "блатных" обоев и "воровских" тостов в интернете

МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Суд города Апатиты Мурманской области признал информацию, размещенную в интернете на страницах, посвященных "блатным" обоям для айфонов и "воровским" тостам, запрещенной, следует из решения суда.

"Ресурсы опубликованы в сети интернет и открыты для свободного доступа неопределенного круга лиц; ознакомиться с содержанием сайтов может любой пользователь сети интернет… Заслушав прокурора, исследовав письменные доказательства, суд считает административный иск подлежащим удовлетворению", - говорится в решении суда.