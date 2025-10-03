Рейтинг@Mail.ru
14:16 03.10.2025
Суд запретил подборки "блатных" обоев и "воровских" тостов в интернете
Суд запретил подборки "блатных" обоев и "воровских" тостов в интернете
МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Суд города Апатиты Мурманской области признал информацию, размещенную в интернете на страницах, посвященных "блатным" обоям для айфонов и "воровским" тостам, запрещенной, следует из решения суда.
В решении суда от 10 сентября указано, что прокурор города Апатиты обратился в суд с административным иском о признании информации, распространяемой в интернете, запрещенной. В ходе мониторинга были выявлены ресурсы, на которых пользователи могли скачать "блатные" обои для айфонов – около 50 картинок с изображением актеров Аль Пачино и Томаса Харди, игральных карт и другие, а также позаимствовать "воровские" тосты для застолий, такие, например, как "жизнь ворам и волю пацанам, наша хата как святейший храм", "за все легавым отомстим, в обиду братьев не дадим" и другие сочинения.
По данным прокуратуры, эти страницы пропагандировали идеологию международного общественного движения "АУЕ*", признанного в РФ экстремистским в 2020 году. Ведомство увидело в этом предпосылки к совершению правонарушений и преступлений, вовлечению неопределённого круга лиц, в том числе несовершеннолетних, в экстремистскую деятельность, формированию положительного образа АУЕ*.
"Ресурсы опубликованы в сети интернет и открыты для свободного доступа неопределенного круга лиц; ознакомиться с содержанием сайтов может любой пользователь сети интернет… Заслушав прокурора, исследовав письменные доказательства, суд считает административный иск подлежащим удовлетворению", - говорится в решении суда.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Суд признал запрещенными сведения о продаже рамок-перевертышей
18 сентября, 03:00
 
АпатитыМурманская областьРоссия
 
 
