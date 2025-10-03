Суд заочно вынес приговор экс-депутату Азару*

Кроме того, как сообщила столичная прокуратура, суд лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 5 лет.

Как поясняли в ведомстве, Глек, Азар*, Русакова и Власов организуют и проводят за границей мероприятия, "направленные на сохранение функционала организации, поддержание ее структуры и координацию сторонников". Кроме того, они распространяют в интернете материалы об экономических, политических и социальных процессах в России, что свидетельствует о "целенаправленных действиях по сохранению присутствия организации в информационном пространстве страны и обеспечению ее дальнейшего влияния".