Суд заочно вынес приговор экс-депутату Азару*
11:37 03.10.2025 (обновлено: 11:41 03.10.2025)
Суд заочно вынес приговор экс-депутату Азару*
Суд заочно вынес приговор экс-депутату Азару*
Никулинский суд Москвы заочно приговорил к 4 годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Азара* по делу об организации деятельности признанной... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:37:00+03:00
2025-10-03T11:41:00+03:00
Суд заочно вынес приговор экс-депутату Азару*

Суд заочно приговорил экс-депутата Азара к 4 годам колонии

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Никулинский суд Москвы заочно приговорил к 4 годам колонии бывшего муниципального депутата Илью Азара* по делу об организации деятельности признанной нежелательной в России НПО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Азара* виновным… назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.
Бывшие муниципальные депутаты Игорь Глек, Елена Русакова и Сергей Власов также получили заочно по 4 года колонии общего режима - как и требовало гособвинение. Адвокаты просили оправдать подзащитных.
Кроме того, как сообщила столичная прокуратура, суд лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 5 лет.
Фигурантам вменяется часть 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации). Максимальное наказание по ней - до шести лет лишения свободы.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России созданной в Германии неправительственной организации "Депутаты Мирной России"**.
Как отмечала столичная прокуратура, сопредседателем НПО был избран бывший депутат муниципального округа Тропарёво-Никулино Игорь Глек, а членами управляющего совета стали бывшие депутаты различных муниципальных округов Москвы Илья Азар*, Елена Русакова и Сергей Власов.
Как поясняли в ведомстве, Глек, Азар*, Русакова и Власов организуют и проводят за границей мероприятия, "направленные на сохранение функционала организации, поддержание ее структуры и координацию сторонников". Кроме того, они распространяют в интернете материалы об экономических, политических и социальных процессах в России, что свидетельствует о "целенаправленных действиях по сохранению присутствия организации в информационном пространстве страны и обеспечению ее дальнейшего влияния".
* Признан в России иногентом.
** Организация, признанная нежелательной.
