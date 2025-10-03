Суд в Пскове постановил уничтожить "Сатанинскую Библию"*

"Сатанинская Библия"* Антона Шандора Лавея была признана в России экстремистской и запрещена к распространению в 2024 году. В тексте произведения, как установили эксперты, содержится пропаганда религиозной контркультурной системы, основанной на идеях деструкции, ненависти и насилия, отвержения традиционных для российского общества ценностей; идеи книги направлены на формирование негативного отношения к традиционным для России конфессиям.