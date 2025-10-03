Рейтинг@Mail.ru
Суд в Пскове постановил уничтожить "Сатанинскую Библию"* - РИА Новости, 03.10.2025
07:38 03.10.2025 (обновлено: 10:59 03.10.2025)
Суд в Пскове постановил уничтожить "Сатанинскую Библию"*
Суд в Пскове постановил уничтожить "Сатанинскую Библию"* - РИА Новости, 03.10.2025
Суд в Пскове постановил уничтожить "Сатанинскую Библию"*
Суд в Пскове постановил уничтожить "Сатанинскую Библию"*, которую россиянин хотел ввезти из Эстонии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении... РИА Новости, 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Суд в Пскове постановил уничтожить "Сатанинскую Библию"*, которую россиянин хотел ввезти из Эстонии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что книгу обнаружили сотрудники таможни на границе Эстонии и России в багаже у въезжающего в РФ россиянина. На мужчину составили административные протоколы по факту недекларирования товаров и неисполнения обязанностей по соблюдению запретов и ограничений. Из его объяснений, изложенных в материалах, следует, что купленную в Таллине книгу ему подарил приятель на день рождения, а последователем данной религии он не является.
Суд в Пскове оштрафовал россиянина на тысячу рублей, постановив, что книга подлежит уничтожению, заключается в материалах.
"Сатанинская Библия"* Антона Шандора Лавея была признана в России экстремистской и запрещена к распространению в 2024 году. В тексте произведения, как установили эксперты, содержится пропаганда религиозной контркультурной системы, основанной на идеях деструкции, ненависти и насилия, отвержения традиционных для российского общества ценностей; идеи книги направлены на формирование негативного отношения к традиционным для России конфессиям.
* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов; книга внесена в список экстремистских материалов.
