05:59 03.10.2025
Стилист Янковская уехала в Европу, несмотря на подписку о невыезде
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Стилист Эльвира Янковская, обвиняемая в продаже подделок с рынка "Садовод" под видом известных брендов, несмотря на подписку о невыезде уехала в Европу и не пришла в суд, рассказал РИА Новости адвокат адвокатского бюро ЕПАМ Сергей Гуров.
"Суд не смог приступить к рассмотрению дела по существу из-за неявки Янковской, при этом следователь не давал ей разрешения на выезд за пределы московского региона. Ее адвокаты направили в суд заявление, что заняты в другом процессе. Кроме того, в суд поступили сведения от правоохранительных органов, подтверждающие покупку авиабилета и пересечение границы — она вылетела из Белоруссии в Баку. Также был приложен протокол осмотра ее Telegram-канала с видеозаписью (нотариально заверенной), где она сама сообщает, что находится в Милане, а сейчас уже в Париже ", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Янковская, которая позиционировала себя как профессиональный стилист, предложила блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) привезти из-за рубежа брендовую одежду и аксессуары по стоимости ниже рыночной. Блогер согласилась и на протяжении полутора лет приобретала через Янковскую вещи известных домов моды — Christian Dior, Prada — включая культовую сумку Hermes.
После очередной покупки Чекалина усомнилась в оригинальности товаров. Она показала их специалистам, которые подтвердили ее опасения и назвали вещи контрафактом: пошив изделий не соответствовал оригиналу. Тогда блогер сообщила знакомым, которым рекомендовала Янковскую как байера, проверить свои заказы. Вещи оказались поддельными репликами низкого качества, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Чекалина предлагала Янковской добровольно урегулировать ситуацию, но та отказалась. После этого Чекалина обратилась в полицию. Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве.
В доме Янковской был проведен обыск. Следствие установило, что она закупала товары для своих клиентов у собственницы аккаунта, представленной в сети как "консьерж-сервис по подбору реплик класса люкс" с рынка "Садовод ", ТЦ "Люблино" и ТЦ "Дубровка". Это подтвердила сама владельца страницы и другие свидетели - работники рынков, которые неоднократно видели Янковскую на своих площадках и передавали ей заказы.
Стилист вину не признает и не дает показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции, в которой сказано, что "никто не обязан свидетельствовать против себя самого".
Янковская считает, что ее оговорили, а Чекалина таким образом пыталась привлечь к себе внимание, отмечается в документах.
Янковской грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
