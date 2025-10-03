https://ria.ru/20251003/sud-2046083045.html
Суд не нашел волокиты в деле экс-замглавы управления Росжелдора
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Суд не нашел волокиты в деле бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Павла Веселова, почти год назад арестованного по обвинению во взяточничестве, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Оснований считать, что по делу допущена волокита, не имеется. Утверждения стороны защиты о длительном непроведении следственных действий непосредственно с обвиняемым Веселовым... не свидетельствуют об обратном, учитывая, что предварительное расследование в том числе включает производство действий, направленных на установление обстоятельств дела, не требующих непосредственного участия указанного обвиняемого", - говорится в документе.
По мнению суда, особая сложность расследования обусловлена характером и объемом следственных и процессуальных действий, в том числе требующих значительных временных затрат.
Вместе с Веселовым арестован и руководитель фонда "Транспортная безопасность" Александр Благушин. Ранее в ЦОС ФСБ России
сообщали, что оба фигуранта признали вину.
По данным следствия, Веселов через руководителя ООО "Лаборатория ФТБ" и фонда "Транспортная безопасность" Благушина получил взятку в особо крупном размере от руководителя фирмы за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности.
Веселову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении Благушина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве).
По данным ФСБ, по местам работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты денежные средства, предметы и документы, содержащие следы преступления и изобличающие противоправную деятельность.