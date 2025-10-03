Рейтинг@Mail.ru
Суд не нашел волокиты в деле экс-замглавы управления Росжелдора - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/sud-2046083045.html
Суд не нашел волокиты в деле экс-замглавы управления Росжелдора
Суд не нашел волокиты в деле экс-замглавы управления Росжелдора - РИА Новости, 03.10.2025
Суд не нашел волокиты в деле экс-замглавы управления Росжелдора
Суд не нашел волокиты в деле бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T05:24:00+03:00
2025-10-03T05:24:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20250214/rassledovanie-1999273058.html
https://ria.ru/20241101/vzyatka-1981339194.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
Суд не нашел волокиты в деле экс-замглавы управления Росжелдора

Суд не нашел волокиты в деле экс-замглавы управления Росжелдора о взятке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Суд не нашел волокиты в деле бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Павла Веселова, почти год назад арестованного по обвинению во взяточничестве, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Оснований считать, что по делу допущена волокита, не имеется. Утверждения стороны защиты о длительном непроведении следственных действий непосредственно с обвиняемым Веселовым... не свидетельствуют об обратном, учитывая, что предварительное расследование в том числе включает производство действий, направленных на установление обстоятельств дела, не требующих непосредственного участия указанного обвиняемого", - говорится в документе.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Один из фигурантов дела о поставке полушпал метрополитену признал вину
14 февраля, 04:57
По мнению суда, особая сложность расследования обусловлена характером и объемом следственных и процессуальных действий, в том числе требующих значительных временных затрат.
Вместе с Веселовым арестован и руководитель фонда "Транспортная безопасность" Александр Благушин. Ранее в ЦОС ФСБ России сообщали, что оба фигуранта признали вину.
По данным следствия, Веселов через руководителя ООО "Лаборатория ФТБ" и фонда "Транспортная безопасность" Благушина получил взятку в особо крупном размере от руководителя фирмы за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности.
Веселову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении Благушина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве).
По данным ФСБ, по местам работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты денежные средства, предметы и документы, содержащие следы преступления и изобличающие противоправную деятельность.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Представителя подведомственной службы Минтранса обвинили во взяточничестве
1 ноября 2024, 13:38
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала