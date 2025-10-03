Экономист объяснила, почему банки молча снижают ставки по вкладам

Во-первых, банки действительно имеют право в одностороннем порядке снижать ставку по вкладам, если это предусмотрено в договоре. Например, вклад открыт под плавающую ставку.

Во-вторых, если речь идет о фиксированной ставке, договор могут пролонгировать по истечении срока его действия, но уже на других условиях. Но об этом банк обязан предупредить. Конечно, многие предпочитают не афишировать неприятные для клиента новости, ограничившись упоминанием на сайте.