Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснила, почему банки молча снижают ставки по вкладам - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/stavka-2046065060.html
Экономист объяснила, почему банки молча снижают ставки по вкладам
Экономист объяснила, почему банки молча снижают ставки по вкладам - РИА Новости, 03.10.2025
Экономист объяснила, почему банки молча снижают ставки по вкладам
Почему банки не афишируют снижения ставок и что делать, чтобы внезапно не потерять доходность по вкладу, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T02:05:00+03:00
2025-10-03T02:05:00+03:00
экономика
эвелина гомонко
рудн
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153054/25/1530542535_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_0b6b75a19eeb2b77751d8ba13ec1da99.jpg
https://ria.ru/20250925/stavka-2044298609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153054/25/1530542535_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_c5c12c6971f86361c90affa451cc4dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эвелина гомонко, рудн, россия
Экономика, Эвелина Гомонко, РУДН, Россия
Экономист объяснила, почему банки молча снижают ставки по вкладам

Доцент Гомонко: за изменениями ставок по вкладам нужно следить на сайте банка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Почему банки не афишируют снижения ставок и что делать, чтобы внезапно не потерять доходность по вкладу, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.
Во-первых, банки действительно имеют право в одностороннем порядке снижать ставку по вкладам, если это предусмотрено в договоре. Например, вклад открыт под плавающую ставку.
Во-вторых, если речь идет о фиксированной ставке, договор могут пролонгировать по истечении срока его действия, но уже на других условиях. Но об этом банк обязан предупредить. Конечно, многие предпочитают не афишировать неприятные для клиента новости, ограничившись упоминанием на сайте.
"Самая достоверная информация размещается на официальном сайте и в местах оказания услуг. Могут также использоваться и другие каналы связи. Это может быть приложение, смс, звонок по телефону. Все зависит от принятых сторонами условий взаимодействия", - отмечает Гомонко.
Поэтому важно внимательно изучать условия договора по вкладу и внимательно следить за оповещениями, лучше всего, на сайте кредитной организации, заключила она.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Российские банки понизили максимальную ставку по вкладам
25 сентября, 14:49
 
ЭкономикаЭвелина ГомонкоРУДНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала