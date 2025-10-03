https://ria.ru/20251003/stavka-2046065060.html
Экономист объяснила, почему банки молча снижают ставки по вкладам
Экономист объяснила, почему банки молча снижают ставки по вкладам
Почему банки не афишируют снижения ставок и что делать, чтобы внезапно не потерять доходность по вкладу, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического... РИА Новости, 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.
Почему банки не афишируют снижения ставок и что делать, чтобы внезапно не потерять доходность по вкладу, рассказала агентству "Прайм"
доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.
Во-первых, банки действительно имеют право в одностороннем порядке снижать ставку по вкладам, если это предусмотрено в договоре. Например, вклад открыт под плавающую ставку.
Во-вторых, если речь идет о фиксированной ставке, договор могут пролонгировать по истечении срока его действия, но уже на других условиях. Но об этом банк обязан предупредить. Конечно, многие предпочитают не афишировать неприятные для клиента новости, ограничившись упоминанием на сайте.
"Самая достоверная информация размещается на официальном сайте и в местах оказания услуг. Могут также использоваться и другие каналы связи. Это может быть приложение, смс, звонок по телефону. Все зависит от принятых сторонами условий взаимодействия", - отмечает Гомонко
.
Поэтому важно внимательно изучать условия договора по вкладу и внимательно следить за оповещениями, лучше всего, на сайте кредитной организации, заключила она.