Сенат отклонил проект республиканцев о финансировании правительства
22:15 03.10.2025 (обновлено: 22:22 03.10.2025)
Сенат отклонил проект республиканцев о финансировании правительства
Сенат конгресса США в пятницу отклонил законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства, который позволил бы положить конец продолжающемуся...
сша
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
сша, в мире
Сенат отклонил проект республиканцев о финансировании правительства

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Сенат конгресса США в пятницу отклонил законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства, который позволил бы положить конец продолжающемуся шатдауну, свидетельствуют обнародованные результаты голосования.
За проект проголосовали 54 сенатора, против – 44.
Ранее сенат отклонил аналогичный законопроект демократов. Таким образом, перспективы окончания шатдауна правительства США в настоящее время остаются неопределенными.
Следующая попытка принять законопроект о финансировании правительства будет предпринята 6 октября.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Белом доме рассказали, как шатдаун повлиял на военных
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
