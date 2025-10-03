https://ria.ru/20251003/ssha-2046287131.html
Сенат отклонил проект республиканцев о финансировании правительства
Сенат отклонил проект республиканцев о финансировании правительства - РИА Новости, 03.10.2025
Сенат отклонил проект республиканцев о финансировании правительства
Сенат конгресса США в пятницу отклонил законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства, который позволил бы положить конец продолжающемуся... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T22:15:00+03:00
2025-10-03T22:15:00+03:00
2025-10-03T22:22:00+03:00
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70eb41c7e0f1d7071e1b76728cbf1e8e.jpg
https://ria.ru/20251003/zarplata-2046277557.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edf55b97556c65f0c2137597330c1c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
Сенат отклонил проект республиканцев о финансировании правительства
Сенат США отклонил законопроект республиканцев о финансировании правительства
ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Сенат конгресса США в пятницу отклонил законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства, который позволил бы положить конец продолжающемуся шатдауну, свидетельствуют обнародованные результаты голосования.
За проект проголосовали 54 сенатора, против – 44.
Ранее сенат отклонил аналогичный законопроект демократов. Таким образом, перспективы окончания шатдауна правительства США
в настоящее время остаются неопределенными.
Следующая попытка принять законопроект о финансировании правительства будет предпринята 6 октября.