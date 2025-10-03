Сенат США отклонил законопроекты о продлении финансирования правительства

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Сенат США отклонил законопроекты республиканцев и демократов, предложенные для продления финансирования правительства, которые позволили бы положить конец продолжающемуся шатдауну, свидетельствуют итоги голосований.

За инициативу демократов проголосовали 46 сенаторов, против — 52. Законопроект республиканцев поддержали 54 сенатора, против выступили 44.

Для принятия документа требуется 60 голосов.

Таким образом, перспективы окончания шатдауна остаются неопределенными. Следующая попытка принять законопроект о финансировании правительства будет предпринята 6 октября.

Новый финансовый год начался в Соединенных Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, из-за чего федеральным властям пришлось приостановить работу.

Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса США, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас 53 мандата.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

В конгрессе отметили, что Вооруженные силы США продолжат нести службу в полном составе, сотрудники федеральных правоохранительных органов также будут обязаны выходить на работу. Плату за это они пока не получат.

Трамп во время второго срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но тогда его удалось избежать. Камнем преткновения на пути к согласованию бюджета на наступивший финансовый год он называл вопросы границы, которую демократы якобы хотят оставить открытой, расходы на медобеспечение нелегалов и повестку ЛГБТ* — пропаганду смены пола.

На первый срок Трампа пришелся самый долгий перерыв в работе правительства в истории страны: он продолжался 35 дней и закончился в январе 2019 года. Тогда 420 тысяч человек выходили на службу авансом, 380 тысяч отправили в отпуск без оплаты.