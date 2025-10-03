Рейтинг@Mail.ru
Сенат США отклонил законопроекты о продлении финансирования правительства
21:50 03.10.2025 (обновлено: 22:22 03.10.2025)
Сенат США отклонил законопроекты о продлении финансирования правительства
Сенат США отклонил законопроекты о продлении финансирования правительства - РИА Новости, 03.10.2025
Сенат США отклонил законопроекты о продлении финансирования правительства
Сенат США отклонил законопроекты республиканцев и демократов, предложенные для продления финансирования правительства, которые позволили бы положить конец... РИА Новости, 03.10.2025
сша, в мире
США, В мире
Сенат США отклонил законопроекты о продлении финансирования правительства

Сенат отклонил законопроекты о продлении финансирования правительства

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Сенат США отклонил законопроекты республиканцев и демократов, предложенные для продления финансирования правительства, которые позволили бы положить конец продолжающемуся шатдауну, свидетельствуют итоги голосований.
За инициативу демократов проголосовали 46 сенаторов, против — 52. Законопроект республиканцев поддержали 54 сенатора, против выступили 44.
Для принятия документа требуется 60 голосов.
Таким образом, перспективы окончания шатдауна остаются неопределенными. Следующая попытка принять законопроект о финансировании правительства будет предпринята 6 октября.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Белый дом может уволить 16 тысяч госслужащих, пишут СМИ
Вчера, 17:19
Новый финансовый год начался в Соединенных Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, из-за чего федеральным властям пришлось приостановить работу.
Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса США, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас 53 мандата.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Белый дом ищет поддержки бизнеса в завершении шатдауна, пишут СМИ
Вчера, 14:59
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
В конгрессе отметили, что Вооруженные силы США продолжат нести службу в полном составе, сотрудники федеральных правоохранительных органов также будут обязаны выходить на работу. Плату за это они пока не получат.
Трамп во время второго срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но тогда его удалось избежать. Камнем преткновения на пути к согласованию бюджета на наступивший финансовый год он называл вопросы границы, которую демократы якобы хотят оставить открытой, расходы на медобеспечение нелегалов и повестку ЛГБТ* — пропаганду смены пола.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп рассказал о последствиях затяжного шатдауна
Вчера, 00:10
На первый срок Трампа пришелся самый долгий перерыв в работе правительства в истории страны: он продолжался 35 дней и закончился в январе 2019 года. Тогда 420 тысяч человек выходили на службу авансом, 380 тысяч отправили в отпуск без оплаты.
В то время не функционировали целые ведомства, замедлилось оформление документов. Из-за нехватки сотрудников транспортных служб задержки были повсеместными. В парках росли горы мусора, госмузеи не работали. Демократы использовали этот период для агитации, раздавая продуктовые наборы чиновникам, оставшимся без зарплаты. Сам Трамп, принимая в Белом доме спортсменов-чемпионов, угощал их бургерами из "Макдоналдса", потому что отправил повара в отпуск.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Белом доме рассказали, как шатдаун повлиял на военных
Вчера, 20:25
 
Заголовок открываемого материала