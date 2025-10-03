https://ria.ru/20251003/ssha-2046279089.html
Белый дом не исключил прекращения шатдауна в пятницу
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что в пятницу конгресс США сумеет принять резолюцию о продолжении финансирования правительства,... РИА Новости, 03.10.2025
Белый дом не исключил прекращения шатдауна в пятницу
Конгресс США в пятницу может принять резолюцию, которая прекратит шатдаун