Ядерный арсенал США слишком устарел, сообщили аналитики - РИА Новости, 03.10.2025
12:09 03.10.2025 (обновлено: 12:12 03.10.2025)
Ядерный арсенал США слишком устарел, сообщили аналитики
в мире
сша
вашингтон (штат)
heritage foundation
в мире, сша, вашингтон (штат), heritage foundation
В мире, США, Вашингтон (штат), Heritage Foundation
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Эксперты консервативного аналитического центра Heritage Foundation в новом докладе предупредили, что США значительно отстают в ядерной гонке из-за своего малочисленного и устаревшего ядерного арсенала, который необходимо увеличить в три раза к 2050 году, сообщает телеканал Fox со ссылкой на полученный текст доклада.
"В новом докладе отмечается, что ядерный арсенал США опасно устарел и слишком мал, чтобы противостоять растущим глобальным угрозам, и рекомендуется почти утроить количество развернутых американских боеголовок к 2050 году", - говорится в сообщении телеканала, который прикладывает текст доклада, опубликованного в пятницу.
По словам автора доклада Роберта Питерса, самая новая боеголовка на вооружении США была создана в 1989 году.
В докладе озвучено предложение, чтобы к 2050 году Вашингтон увеличил число своих ядерных боезарядов примерно до 4625 единиц оперативно развернутого ядерного оружия. В это число могут войти около 3,5 тысяч стратегических боеголовок, размещаемых на межконтинентальных баллистических ракетах, подводных лодках с баллистическими ракетами и бомбардировщиках, а также около 1125 единиц нестратегического оружия, такого как бомбы свободного падения.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин сравнил количество ядерных зарядов на подлодках у России и США
2 октября, 22:09
 
В мире США Вашингтон (штат) Heritage Foundation
 
 
