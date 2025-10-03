Ядерный арсенал США слишком устарел, сообщили аналитики

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Эксперты консервативного аналитического центра Heritage Foundation в новом докладе предупредили, что США значительно отстают в ядерной гонке из-за своего малочисленного и устаревшего ядерного арсенала, который необходимо увеличить в три раза к 2050 году, сообщает телеканал Fox со ссылкой на полученный текст доклада.