Ядерный арсенал США слишком устарел, сообщили аналитики

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Эксперты консервативного аналитического центра Heritage Foundation в новом докладе предупредили, что США значительно отстают в ядерной гонке из-за своего малочисленного и устаревшего ядерного арсенала, который необходимо увеличить в три раза к 2050 году, сообщает телеканал Fox со ссылкой на полученный текст доклада.
"В новом докладе отмечается, что ядерный арсенал США опасно устарел и слишком мал, чтобы противостоять растущим глобальным угрозам, и рекомендуется почти утроить количество развернутых американских боеголовок к 2050 году", - говорится в сообщении телеканала, который прикладывает текст доклада, опубликованного в пятницу.
По словам автора доклада Роберта Питерса, самая новая боеголовка на вооружении США была создана в 1989 году.
В докладе озвучено предложение, чтобы к 2050 году Вашингтон увеличил число своих ядерных боезарядов примерно до 4625 единиц оперативно развернутого ядерного оружия. В это число могут войти около 3,5 тысяч стратегических боеголовок, размещаемых на межконтинентальных баллистических ракетах, подводных лодках с баллистическими ракетами и бомбардировщиках, а также около 1125 единиц нестратегического оружия, такого как бомбы свободного падения.