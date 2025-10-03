https://ria.ru/20251003/ssha-2046086781.html
СМИ узнали, с чем США годами тайно помогали Украине
СМИ узнали, с чем США годами тайно помогали Украине - РИА Новости, 03.10.2025
СМИ узнали, с чем США годами тайно помогали Украине
США несколько лет негласно поддерживали программы по производству беспилотников на Украине, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T06:34:00+03:00
2025-10-03T06:34:00+03:00
2025-10-03T10:30:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
джейк салливан
нато
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002314968_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_3b1a898863b2307f83926073e6a91cc6.jpg
https://ria.ru/20251003/ssha-2046080949.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046036223.html
украина
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002314968_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1f3d97029180cee76475241551011fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, джейк салливан, нато, джо байден, россия
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Джейк Салливан, НАТО, Джо Байден, Россия
СМИ узнали, с чем США годами тайно помогали Украине
WSJ: США годами негласно поддерживали программы производства дронов на Украине
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
США несколько лет негласно поддерживали программы по производству беспилотников на Украине, пишет газета The Wall Street Journal
.
"После неудачного контрнаступления Украины в 2023 году тогдашний советник по национальной безопасности Джейк Салливан заказал несколько разведывательных анализов, которые показали, что разработка беспилотников малой и большой дальности укрепит Вооруженные силы Украины", — говорится в статье.
По данным газеты, предыдущая администрация Джо Байдена выделила 1,5 миллиарда долларов на поддержку программ по БПЛА и ракетам, включая поставку ключевых комплектующих, которые не производились в постсоветской республике.
"Мы считали, что для Украины будет стратегически важно иметь стабильный и масштабный запас эффективных беспилотников отечественного производства", — приводятся слова бывшего директора по вопросам политики в отношении Украины в Совете национальной безопасности при прошлой американской администрации.
Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.