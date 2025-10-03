СМИ узнали, с чем США годами тайно помогали Украине

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. США несколько лет негласно поддерживали программы по производству беспилотников на Украине, пишет газета США несколько лет негласно поддерживали программы по производству беспилотников на Украине, пишет газета The Wall Street Journal

"После неудачного контрнаступления Украины в 2023 году тогдашний советник по национальной безопасности Джейк Салливан заказал несколько разведывательных анализов, которые показали, что разработка беспилотников малой и большой дальности укрепит Вооруженные силы Украины", — говорится в статье.

По данным газеты, предыдущая администрация Джо Байдена выделила 1,5 миллиарда долларов на поддержку программ по БПЛА и ракетам, включая поставку ключевых комплектующих, которые не производились в постсоветской республике.

"Мы считали, что для Украины будет стратегически важно иметь стабильный и масштабный запас эффективных беспилотников отечественного производства", — приводятся слова бывшего директора по вопросам политики в отношении Украины в Совете национальной безопасности при прошлой американской администрации.