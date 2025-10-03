Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, с чем США годами тайно помогали Украине - РИА Новости, 03.10.2025
06:34 03.10.2025 (обновлено: 10:30 03.10.2025)
СМИ узнали, с чем США годами тайно помогали Украине
США несколько лет негласно поддерживали программы по производству беспилотников на Украине, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 03.10.2025
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovАмериканский флаг на площади Независимости в Киеве
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Американский флаг на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. США несколько лет негласно поддерживали программы по производству беспилотников на Украине, пишет газета The Wall Street Journal.
"После неудачного контрнаступления Украины в 2023 году тогдашний советник по национальной безопасности Джейк Салливан заказал несколько разведывательных анализов, которые показали, что разработка беспилотников малой и большой дальности укрепит Вооруженные силы Украины", — говорится в статье.
Украинский военнослужащий запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
США и Украина обсуждают сделку по передаче технологий БПЛА, пишут СМИ
Вчера, 04:56
По данным газеты, предыдущая администрация Джо Байдена выделила 1,5 миллиарда долларов на поддержку программ по БПЛА и ракетам, включая поставку ключевых комплектующих, которые не производились в постсоветской республике.
"Мы считали, что для Украины будет стратегически важно иметь стабильный и масштабный запас эффективных беспилотников отечественного производства", — приводятся слова бывшего директора по вопросам политики в отношении Украины в Совете национальной безопасности при прошлой американской администрации.
Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал применение Tomahawk на Украине без участия США невозможным
2 октября, 21:48
 
