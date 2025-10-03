Рейтинг@Mail.ru
Экс-духовник Трампа признал вину в сексуальном насилии над ребенком
06:01 03.10.2025 (обновлено: 10:04 03.10.2025)
Экс-духовник Трампа признал вину в сексуальном насилии над ребенком
Экс-духовник Трампа признал вину в сексуальном насилии над ребенком - РИА Новости, 03.10.2025
Экс-духовник Трампа признал вину в сексуальном насилии над ребенком
Бывший духовный наставник американского президента Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис признал вину по обвинениям в РИА Новости, 03.10.2025
в мире, оклахома, техас, дональд трамп
В мире, Оклахома, Техас, Дональд Трамп
Экс-духовник Трампа признал вину в сексуальном насилии над ребенком

Экс-духовник Трампа Моррис признал вину в сексуальном насилии над девочкой

Роберт Престон Моррис
Роберт Престон Моррис - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Osage County, Oklahoma, Sheriff's Office
Роберт Престон Моррис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Бывший духовный наставник американского президента Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис признал вину по обвинениям в совершении сексуального насилия над несовершеннолетней, сообщила генеральная прокуратура штата Оклахома.
"Основатель мегацеркви в Техасе признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в развратных или непристойных действиях в отношении ребёнка, произошедших в 1980-х годах. Согласно соглашению о признании вины, Моррис получил 10 лет условно с отбыванием первых шести месяцев в тюрьме округа Осейдж", - говорится в заявлении.
По данным генпрокуратуры, в декабре 1982 года Моррис, которому тогда был 21 год, в качестве странствующего проповедника приехал в город Хомини на севере Оклахомы, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. В течение последующих четырех лет проповедник продолжал совершать в отношении жертвы насильственные действия.
По данным портала Axios, Трамп во время предвыборной кампании в преддверии президентских выборов 2016 года включил Морриса в состав консультативного комитета по вопросам евангелической веры. Тогда же политик назначил его своим духовным наставником.
Престон Моррис в полицейском участке - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Бывший духовный наставник Трампа сдался властям Оклахомы
18 марта, 03:25
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
