Экс-духовник Трампа признал вину в сексуальном насилии над ребенком

ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Бывший духовный наставник американского президента Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис признал вину по обвинениям в совершении сексуального насилия над несовершеннолетней, сообщила генеральная прокуратура штата Оклахома.
"Основатель мегацеркви в Техасе признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в развратных или непристойных действиях в отношении ребёнка, произошедших в 1980-х годах. Согласно соглашению о признании вины, Моррис получил 10 лет условно с отбыванием первых шести месяцев в тюрьме округа Осейдж", - говорится в заявлении.
По данным генпрокуратуры, в декабре 1982 года Моррис, которому тогда был 21 год, в качестве странствующего проповедника приехал в город Хомини на севере Оклахомы, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. В течение последующих четырех лет проповедник продолжал совершать в отношении жертвы насильственные действия.
По данным портала Axios, Трамп во время предвыборной кампании в преддверии президентских выборов 2016 года включил Морриса в состав консультативного комитета по вопросам евангелической веры. Тогда же политик назначил его своим духовным наставником.
Бывший духовный наставник Трампа сдался властям Оклахомы
18 марта, 03:25