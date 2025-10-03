Рейтинг@Mail.ru
США и Украина обсуждают сделку по передаче технологий БПЛА, пишут СМИ
04:56 03.10.2025
США и Украина обсуждают сделку по передаче технологий БПЛА, пишут СМИ
США и Украина обсуждают сделку по передаче технологий БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
США и Украина обсуждают сделку по передаче технологий БПЛА, пишут СМИ
США и Украина обсуждают заключение сделки, предполагающей передачу проверенных украинских технологий в области беспилотников американским военным в обмен на... РИА Новости, 03.10.2025
в мире, сша, украина, вашингтон (штат)
США и Украина обсуждают сделку по передаче технологий БПЛА, пишут СМИ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий запускает беспилотник
Украинский военнослужащий запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий запускает беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. США и Украина обсуждают заключение сделки, предполагающей передачу проверенных украинских технологий в области беспилотников американским военным в обмен на различные формы компенсации, утверждает издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных чиновников.
Издание сообщает, что в Вашингтоне находится украинская группа во главе с заместителем министра обороны Сергеем Боевым, начавшая переговоры о разработке "исторического соглашения", которое подразумевает, что Киев поделится с США своими проверенными в боевых условиях технологиями беспилотников.
"По словам источников, знакомых с ходом переговоров, США и Украина изучают несколько различных механизмов... Они включают в себя соглашения, в рамках которых украинские компании предоставляют американским компаниям технологии и прототипы беспилотников в обмен на роялти, или соглашение, в рамках которого украинская компания создает дочернее предприятие в США для производства беспилотников", - пишет издание.
Другой вариант, который рассматривают переговорщики, - закупка беспилотников для американских военных напрямую у Украины.
По словам представителя правительства США, завершение детального соглашения, стоимость которого может составить миллиарды долларов, вероятно, займет месяцы.
