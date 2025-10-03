Рейтинг@Mail.ru
Сенат вновь проголосует по финансированию работы правительства
04:50 03.10.2025
Сенат вновь проголосует по финансированию работы правительства
Сенат вновь проголосует по финансированию работы правительства
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Американский сенат вновь проголосует по продолжению финансирования работы правительства 3 октября, а в случае, если у законодателей в очередной раз не получится прийти к консенсусу, следующее голосование состоится 6 октября, заявил лидер большинства в верхней палате Джон Тун.
"Завтра (в пятницу - ред.) у них будет четвертый шанс проголосовать за возобновление работы правительства, и если это не удастся, мы дадим им выходные, чтобы подумать, а затем вернемся и проголосуем в понедельник", - заявил он журналистам.
Сенат "вряд ли" будет проводить голосование по финансированию правительства на выходных, отметил республиканец. Таким образом, временное прекращение работы правительственных учреждений в США может продлится как минимум до понедельника.
Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год.
Президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае затяжного прекращения работы правительства в стране будут сокращены не только некоторые государственные служащие, но и некоторые проекты, которые нравятся демократам. Президент США отметил, что у него есть право на такие меры, однако он не хотел бы, чтобы ситуация зашла так далеко.
Республиканцы и демократы продолжают обмениваться взаимными обвинениями по поводу того, кто спровоцировал шатдаун. Так, лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис в четверг заявил, что республиканцы в конгрессе не готовы к переговорам с его партией о возобновлении работы федерального правительства.
