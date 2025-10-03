Рейтинг@Mail.ru
FEMA приостановило финансирование штатов до учета данных о депортированных
03:51 03.10.2025
FEMA приостановило финансирование штатов до учета данных о депортированных
FEMA приостановило финансирование штатов до учета данных о депортированных
FEMA приостановило финансирование штатов до учета данных о депортированных

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США приостановило финансирование штатов до предоставления данных о численности населения, учитывающих проведенную ранее депортацию мигрантов, сообщает телеканал CNN.
"Недавние изменения численности населения, включая депортацию нелегальных иммигрантов, создают потребность в обновленных данных для обеспечения справедливого распределения", – заявил представитель FEMA телеканалу.
Агентство по ЧС требует от штатов предоставить справку о численности населения по состоянию на 30 сентября, включая подробное описание методики подсчета. Согласно документу, предоставленному CNN, обязательным условием является официальное подтверждение того, что в новую перепись не включены депортированные лица.
Кроме того, правительственный шатдаун может привести к дальнейшим задержкам, поскольку многие сотрудники FEMA были уволены. Агентство предупредило штаты о возможном сокращении финансирования программ национальной безопасности в два раза с запланированных 460 миллионов долларов.
Около 70% американцев не верят в способность властей справиться с ЧС на фоне сокращения финансирования FEMA, свидетельствуют данные опроса USA Today/Ipsos.
