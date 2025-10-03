https://ria.ru/20251003/ssha-2046077543.html
FEMA приостановило финансирование штатов до учета данных о депортированных
FEMA приостановило финансирование штатов до учета данных о депортированных - РИА Новости, 03.10.2025
FEMA приостановило финансирование штатов до учета данных о депортированных
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США приостановило финансирование штатов до предоставления данных о численности населения, учитывающих... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T03:51:00+03:00
2025-10-03T03:51:00+03:00
2025-10-03T03:51:00+03:00
в мире
сша
fema
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20251003/ssha-2046076260.html
https://ria.ru/20251003/tramp-2046062726.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, fema
FEMA приостановило финансирование штатов до учета данных о депортированных
В США отказались выделять деньги на случай ЧС до учета данных о депортированных
ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости.
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США приостановило финансирование штатов до предоставления данных о численности населения, учитывающих проведенную ранее депортацию мигрантов, сообщает телеканал CNN
.
"Недавние изменения численности населения, включая депортацию нелегальных иммигрантов, создают потребность в обновленных данных для обеспечения справедливого распределения", – заявил представитель FEMA
телеканалу.
Агентство по ЧС требует от штатов предоставить справку о численности населения по состоянию на 30 сентября, включая подробное описание методики подсчета. Согласно документу, предоставленному CNN, обязательным условием является официальное подтверждение того, что в новую перепись не включены депортированные лица.
Кроме того, правительственный шатдаун может привести к дальнейшим задержкам, поскольку многие сотрудники FEMA были уволены. Агентство предупредило штаты о возможном сокращении финансирования программ национальной безопасности в два раза с запланированных 460 миллионов долларов.
Около 70% американцев не верят в способность властей справиться с ЧС на фоне сокращения финансирования FEMA, свидетельствуют данные опроса USA Today/Ipsos.