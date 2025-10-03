FEMA приостановило финансирование штатов до учета данных о депортированных

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США приостановило финансирование штатов до предоставления данных о численности населения, учитывающих проведенную ранее депортацию мигрантов, сообщает телеканал Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США приостановило финансирование штатов до предоставления данных о численности населения, учитывающих проведенную ранее депортацию мигрантов, сообщает телеканал CNN

"Недавние изменения численности населения, включая депортацию нелегальных иммигрантов, создают потребность в обновленных данных для обеспечения справедливого распределения", – заявил представитель FEMA телеканалу.

Агентство по ЧС требует от штатов предоставить справку о численности населения по состоянию на 30 сентября, включая подробное описание методики подсчета. Согласно документу, предоставленному CNN, обязательным условием является официальное подтверждение того, что в новую перепись не включены депортированные лица.

Кроме того, правительственный шатдаун может привести к дальнейшим задержкам, поскольку многие сотрудники FEMA были уволены. Агентство предупредило штаты о возможном сокращении финансирования программ национальной безопасности в два раза с запланированных 460 миллионов долларов.