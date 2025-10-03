Рейтинг@Mail.ru
Иммиграционная служба США продолжит работу в Чикаго - РИА Новости, 03.10.2025
03:24 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/ssha-2046076260.html
Иммиграционная служба США продолжит работу в Чикаго
Иммиграционная служба США продолжит работу в Чикаго - РИА Новости, 03.10.2025
Иммиграционная служба США продолжит работу в Чикаго
Иммиграционная служба США (ICE) продолжит свою деятельность по задержанию нелегальных мигрантов в Чикаго, несмотря на приостановку работы федерального... РИА Новости, 03.10.2025
в мире
сша
чикаго
иллинойс
дональд трамп
сша
чикаго
иллинойс
Иммиграционная служба США продолжит работу в Чикаго

Иммиграционная служба США продолжит работу в Чикаго, несмотря на шатдаун

© AP Photo / Gregory BullМигранты в США
Мигранты в США - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Мигранты в США. Архивное фото
ЧИКАГО, 3 окт – РИА Новости. Иммиграционная служба США (ICE) продолжит свою деятельность по задержанию нелегальных мигрантов в Чикаго, несмотря на приостановку работы федерального правительства, заявила РИА Новости член сената Иллинойса Грасиэла Гузман.
"Насколько я понимаю, даже при закрытии правительства их считают незаменимыми работниками, что, если задуматься, лишь усиливает чудовищность того, что они делают", - сказала Гузман.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп рассказал о последствиях затяжного шатдауна
Вчера, 00:10
Член сената штата Иллинойс добавила, что ситуация, когда ряд важнейших социальных служб находятся под угрозой, в то время как ICE сохраняет неограниченный доступ к финансированию, является "безумием".
Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год. Режим уже отразился на работе ряда ведомств. Счетная палата (GAO) приостановила публикацию отчетов, обновление сайта и ответы на обращения. Возможны задержки на портале USAspending.gov, где публикуются данные о федеральных расходах. Кроме того, закрыта служба Federal Service Desk, которая обслуживает сайты Sam.gov и Федеральной контрактной системы, что ограничило поддержку пользователей обеих платформ.
Ранее силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго после заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести нацгвардию в город для наведения порядка.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Нацгвардии США ответили на вопрос о последствиях шатдауна
2 октября, 19:59
 
