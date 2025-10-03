Иммиграционная служба США продолжит работу в Чикаго

ЧИКАГО, 3 окт – РИА Новости. Иммиграционная служба США (ICE) продолжит свою деятельность по задержанию нелегальных мигрантов в Чикаго, несмотря на приостановку работы федерального правительства, заявила РИА Новости член сената Иллинойса Грасиэла Гузман.

"Насколько я понимаю, даже при закрытии правительства их считают незаменимыми работниками, что, если задуматься, лишь усиливает чудовищность того, что они делают", - сказала Гузман.