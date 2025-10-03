Трамп заявил, что США вступили в войну с наркокартелями, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил конгрессу, что страна находится в состоянии "вооруженного конфликта" с наркокартелями, которые администрация признала террористическими организациями, пишет в четверг газета New York Times.
По данным издания, в конфиденциальном уведомлении в конгресс администрация указала, что подозреваемые в контрабанде наркотиков для картелей будут рассматриваться как "незаконные комбатанты". Как подчеркивается в документе, президент "определил", что действия картелей приравниваются к вооруженному нападению на США.
NYT отмечает, что уведомление стало юридическим обоснованием серии ударов американских военных по судам в Карибском море в сентябре, в результате которых были убиты 17 человек. Ранее администрация Трампа называла эти удары самообороной, утверждая, что цели занимались перевозкой наркотиков для структур, признанных террористическими.
По словам источников, документ впервые формализует позицию Белого дома, заключающуюся в том, что речь идет не о разовых актах обороны, а о "состоянии активного вооруженного конфликта".
Газета указывает, что правовая позиция администрации вызвала критику среди специалистов по международному праву, которые считают, что торговля наркотиками не подпадает под определение "вооруженного нападения" на какую-либо страну.
