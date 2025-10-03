Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США вступили в войну с наркокартелями, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 03.10.2025 (обновлено: 02:58 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/ssha-2046073429.html
Трамп заявил, что США вступили в войну с наркокартелями, пишут СМИ
Трамп заявил, что США вступили в войну с наркокартелями, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
Трамп заявил, что США вступили в войну с наркокартелями, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп сообщил конгрессу, что страна находится в состоянии "вооруженного конфликта" с наркокартелями, которые администрация признала... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T02:45:00+03:00
2025-10-03T02:58:00+03:00
в мире
сша
карибское море
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045466632_0:164:2500:1570_1920x0_80_0_0_1852b74cbc3241cdb4e8559af5d8ffe4.jpg
https://ria.ru/20251003/tramp-2046063635.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994725016.html
сша
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045466632_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_5a05297d1e430a291f65655b74f20aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, карибское море, дональд трамп
В мире, США, Карибское море, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США вступили в войну с наркокартелями, пишут СМИ

NYT: Трамп считает, что США вступили в вооруженный конфликт с наркокартелями

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил конгрессу, что страна находится в состоянии "вооруженного конфликта" с наркокартелями, которые администрация признала террористическими организациями, пишет в четверг газета New York Times.
По данным издания, в конфиденциальном уведомлении в конгресс администрация указала, что подозреваемые в контрабанде наркотиков для картелей будут рассматриваться как "незаконные комбатанты". Как подчеркивается в документе, президент "определил", что действия картелей приравниваются к вооруженному нападению на США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп заявил, что готов пойти дальше в борьбе с преступностью
Вчера, 00:31
NYT отмечает, что уведомление стало юридическим обоснованием серии ударов американских военных по судам в Карибском море в сентябре, в результате которых были убиты 17 человек. Ранее администрация Трампа называла эти удары самообороной, утверждая, что цели занимались перевозкой наркотиков для структур, признанных террористическими.
По словам источников, документ впервые формализует позицию Белого дома, заключающуюся в том, что речь идет не о разовых актах обороны, а о "состоянии активного вооруженного конфликта".
Газета указывает, что правовая позиция администрации вызвала критику среди специалистов по международному праву, которые считают, что торговля наркотиками не подпадает под определение "вооруженного нападения" на какую-либо страну.
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп подписал указ о наркокартелях
21 января, 04:00
 
В миреСШАКарибское мореДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала