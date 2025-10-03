Рейтинг@Mail.ru
США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk, пишут СМИ
01:38 03.10.2025 (обновлено: 09:44 03.10.2025)
США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk, пишут СМИ
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk, пишут СМИ

© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 1st Class Justin WolpertПогрузка ракеты UGM-109 "Томагавк" на подводную лодку класса "Лос-Анджелес" USS Springfield
Погрузка ракеты UGM-109 Томагавк на подводную лодку класса Лос-Анджелес USS Springfield - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 1st Class Justin Wolpert
Погрузка ракеты UGM-109 "Томагавк" на подводную лодку класса "Лос-Анджелес" USS Springfield. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
США при Байдене отдали все оружие Украине, заявил Трамп
30 сентября, 17:27
"Желание администрации Трампа отправить ракеты большой дальности Tomahawk на Украину может оказаться неосуществимым, поскольку текущие запасы предназначены для ВМС США и других целей. <...>Tomahawk - это маловероятно", - пишет агентство.
При этом издание отмечает, что американская администрация может поставить другое оружие большой дальности Европе для отправки Киеву.
Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Российский лидер также добавил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.
Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Эксперт оценил шансы одобрения Трампом поставок Киеву ракет Tomahawk
2 октября, 22:59
 
