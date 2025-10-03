США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk, пишут СМИ

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
США при Байдене отдали все оружие Украине, заявил Трамп
30 сентября, 17:27
"Желание администрации Трампа отправить ракеты большой дальности Tomahawk на Украину может оказаться неосуществимым, поскольку текущие запасы предназначены для ВМС США и других целей. <...>Tomahawk - это маловероятно", - пишет агентство.
Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Российский лидер также добавил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.
Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.