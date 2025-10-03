ВСУ потеряли до 390 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 390 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей и три артиллерийских орудия, 28 станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.