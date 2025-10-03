Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 390 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 03.10.2025 (обновлено: 13:17 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/spetsoperatsiya-2046158463.html
ВСУ потеряли до 390 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли до 390 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 03.10.2025
ВСУ потеряли до 390 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 390 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей и три артиллерийских орудия, 28... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T13:16:00+03:00
2025-10-03T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666179_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_c2542c2f0d11c96efbcbc5d63363f667.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666179_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_9cdc9f02a0a019052d65b2c1bb5562e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 390 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю

ВСУ потеряли до 390 боевиков и 28 станций РЭБ в зоне действий "Днепра" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 390 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей и три артиллерийских орудия, 28 станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены 28 станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств", - в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала