ВСУ потеряли до 1760 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки за неделю взяли под контроль населенные пункты Майское и Северск Малый в ДНР, ВСУ потеряли до 1760 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1760 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 75 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 38 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сводке министерства.