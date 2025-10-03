Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 03.10.2025 (обновлено: 13:25 03.10.2025)
ВСУ потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 03.10.2025
ВСУ потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
Подразделения "Запада" за неделю освободили три населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли свыше 1600 военных и пять танков, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донецкая народная республика
2025
ВСУ потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю

Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подразделения "Запада" за неделю освободили три населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли свыше 1600 военных и пять танков, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли за неделю свыше 1600 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 116 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии, а также 43 склада боеприпасов, 37 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
