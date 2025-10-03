ВСУ потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подразделения "Запада" за неделю освободили три населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли свыше 1600 военных и пять танков, сообщило Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли за неделю свыше 1600 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 116 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии, а также 43 склада боеприпасов, 37 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.