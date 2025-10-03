https://ria.ru/20251003/spetsoperatsiya-2046157745.html
ВСУ потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 03.10.2025
ВСУ потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
Подразделения "Запада" за неделю освободили три населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли свыше 1600 военных и пять танков, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T13:12:00+03:00
2025-10-03T13:12:00+03:00
2025-10-03T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_0:0:3290:1851_1920x0_80_0_0_cdd2d2af92402d678ec477491d0b70cf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d7724df1550564478f8ade9bd411c53f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли свыше 1600 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1600 боевиков и 5 танков в зоне действий "Запада" за неделю
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подразделения "Запада" за неделю освободили три населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли свыше 1600 военных и пять танков, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ
, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли за неделю свыше 1600 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 116 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии, а также 43 склада боеприпасов, 37 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.