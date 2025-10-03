ВС России сорвали эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке

"Во время перемещения КНП одного из батальонов ВСУ противник сосредоточил большое количество автомобильной техники для перевозки личного состава и имущества. Координаты района с автомобильной техникой незамедлительно были переданы расчетам FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка, которые атаковали противника, уничтожив более 8 единиц автотранспорта и сорвав намеченное перемещение командно-наблюдательного пункта в более безопасный район", - сказал разведчик.