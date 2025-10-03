Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 03.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 03.10.2025 (обновлено: 11:42 03.10.2025)
ВС России сорвали эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке
ВС России сорвали эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 03.10.2025
ВС России сорвали эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке
Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск нанесли удар по скоплению автомобильной техники ВСУ, собранной для эвакуации РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
северск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
Удар по технике ВСУ, собранной для эвакуации командного пункта в Константиновке
Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск нанесли удар по скоплению автомобильной техники ВСУ, собранной для эвакуации командно-наблюдательного пункта в Константиновке в безопасный район. Об этом РИА Новости сообщил разведчик полка. На кадрах – сам удар.
ВС России сорвали эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке

Удар дроноводов "Юга" сорвал эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке

ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск нанесли удар по скоплению автомобильной техники ВСУ, собранной для эвакуации командно-наблюдательного пункта в Константиновке в безопасный район, сообщил РИА Новости разведчик полка.
Видео удара оказалась в распоряжении агентства. Ранее разведчик группировки войск "Южная" сообщил РИА Новости, что ВСУ начали вывод командно-наблюдательных пунктов (КНП) батальонов из Константиновки.
Боец с позывным Сид рассказал об уничтожении боевиков Птиц Мадьяра под Константиновкой - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Боец рассказал об уничтожении боевиков "Птиц Мадьяра" под Константиновкой
30 сентября, 03:07
"Во время перемещения КНП одного из батальонов ВСУ противник сосредоточил большое количество автомобильной техники для перевозки личного состава и имущества. Координаты района с автомобильной техникой незамедлительно были переданы расчетам FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка, которые атаковали противника, уничтожив более 8 единиц автотранспорта и сорвав намеченное перемещение командно-наблюдательного пункта в более безопасный район", - сказал разведчик.
Уточняется, что операторы FPV-дронов "Южной" группировки нарушают логистику ВСУ на данном участке.
"Потери в технике и временная дезорганизация в рядах отдельной штурмовой бригады ВСУ в этом районе существенно снизили их боеспособность в данном направлении", - уточнил разведчик.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
"Срывали на нас злобу". Что рассказывают беженцы из Красноармейска
27 сентября, 08:00
В четверг президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил о заходе ВС РФ в Константиновку и Северск.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаСеверскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
