https://ria.ru/20251003/spetsoperatsiya-2046108332.html
ВС России сорвали эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке
ВС России сорвали эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 03.10.2025
ВС России сорвали эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке
Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск нанесли удар по скоплению автомобильной техники ВСУ, собранной для эвакуации РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:10:00+03:00
2025-10-03T10:10:00+03:00
2025-10-03T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
северск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046131210_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cec31c1bc70f1928f3e1299c2a33dda4.jpg
https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045272696.html
https://ria.ru/20250927/bezhentsy-2044593881.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
константиновка
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046131210_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8cd4a4ca6dcbb1955e4ecbf7fc2f584d.jpg
Удар по технике ВСУ, собранной для эвакуации командного пункта в Константиновке
Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск нанесли удар по скоплению автомобильной техники ВСУ, собранной для эвакуации командно-наблюдательного пункта в Константиновке в безопасный район. Об этом РИА Новости сообщил разведчик полка. На кадрах – сам удар.
2025-10-03T10:10
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, константиновка, северск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Северск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России сорвали эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке
Удар дроноводов "Юга" сорвал эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке
ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск нанесли удар по скоплению автомобильной техники ВСУ, собранной для эвакуации командно-наблюдательного пункта в Константиновке в безопасный район, сообщил РИА Новости разведчик полка.
Видео удара оказалась в распоряжении агентства. Ранее разведчик группировки войск "Южная" сообщил РИА Новости, что ВСУ
начали вывод командно-наблюдательных пунктов (КНП) батальонов из Константиновки
.
"Во время перемещения КНП одного из батальонов ВСУ противник сосредоточил большое количество автомобильной техники для перевозки личного состава и имущества. Координаты района с автомобильной техникой незамедлительно были переданы расчетам FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка, которые атаковали противника, уничтожив более 8 единиц автотранспорта и сорвав намеченное перемещение командно-наблюдательного пункта в более безопасный район", - сказал разведчик.
Уточняется, что операторы FPV-дронов "Южной" группировки нарушают логистику ВСУ на данном участке.
"Потери в технике и временная дезорганизация в рядах отдельной штурмовой бригады ВСУ в этом районе существенно снизили их боеспособность в данном направлении", - уточнил разведчик.
В четверг президент РФ Владимир Путин
на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай
" заявил о заходе ВС РФ в Константиновку и Северск
.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР
. Он расположен к северо-западу от Дзержинска
и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.