Российские военные поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
Российские военные поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 03.10.2025
Российские военные поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
Подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Северск, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T09:43:00+03:00
2025-10-03T09:43:00+03:00
2025-10-03T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
северск
2025
