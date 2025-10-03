Российские военные поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска

ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Северск, сообщили в Минобороны России.

В Минобороны добавили, что подразделения продолжают вести постоянную боевую работу по переднему краю обороны противника, нанося значительный урон его инфраструктуре управления и средствам разведки.