03.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 03.10.2025
Российские военные поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
Российские военные поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 03.10.2025
Российские военные поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
Подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Северск, сообщили в Минобороны России.
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
северск
2025
Новости
Российские военные поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска

Бойцы "Юга" поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска

Работа российских военнослужащих в зоне СВО
Работа российских военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа российских военнослужащих в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Северск, сообщили в Минобороны России.
"В ходе активных наступательных действий артиллерийские расчёты ведут слаженную работу по уничтожению военной инфраструктуры противника. Благодаря разведданным удалось выявить цели в районе Северска, после чего точными попаданиями был уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ", – отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что подразделения продолжают вести постоянную боевую работу по переднему краю обороны противника, нанося значительный урон его инфраструктуре управления и средствам разведки.
Специальная военная операция на Украине
 
 
