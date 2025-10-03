Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ

ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск поразили два пункта управления беспилотниками и 120-миллиметровый миномет ВСУ в районе населённого пункта Бересток на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.