https://ria.ru/20251003/spetsoperatsiya-2046088294.html
Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ
Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 03.10.2025
Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ
Подразделения российской "Южной" группировки войск поразили два пункта управления беспилотниками и 120-миллиметровый миномет ВСУ в районе населённого пункта... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T07:08:00+03:00
2025-10-03T07:08:00+03:00
2025-10-03T07:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617932_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_6d1840b8c71539b2c75422544d8b84e3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617932_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_645b166d4eae9d8af7159d265ffcc1eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ
ВС России поразили два пункта управления БПЛА на Константиновском направлении