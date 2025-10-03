Штурмовики ВСУ провалили три контратаки в Сумской области

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Три контратаки ВСУ в районе населенных пунктов Садки, Константиновка и Алексеевка в Сумской области провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Противник провел три контратаки в районе Садков силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также в лесных массивах возле Константиновки и Алексеевки штурмовыми группами 225-го отдельного штурмового полка и 158-й отдельной механизированной бригады", - сказал собеседник агентства.