Штурмовики ВСУ провалили три контратаки в Сумской области
2025-10-03T06:45:00+03:00
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Три контратаки ВСУ в районе населенных пунктов Садки, Константиновка и Алексеевка в Сумской области провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел три контратаки в районе Садков силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также в лесных массивах возле Константиновки и Алексеевки штурмовыми группами 225-го отдельного штурмового полка и 158-й отдельной механизированной бригады", - сказал собеседник агентства.
По его словам, атаки отражены.