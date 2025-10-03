Рейтинг@Mail.ru
В Купянске мобилизованные ВСУ добровольно сдались в плен
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 03.10.2025
В Купянске мобилизованные ВСУ добровольно сдались в плен
Целое подразделение мобилизованных ВСУ добровольно сдалось в плен бойцам ВС РФ в Купянске Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской...
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Ганчев рассказал, что в Купянске в плен сдалось целое подразделение ВСУ

Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 окт – РИА Новости. Целое подразделение мобилизованных ВСУ добровольно сдалось в плен бойцам ВС РФ в Купянске Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
Накануне Ганчев рассказал РИА Новости, что ВС РФ продолжают блокировать ВСУ в северной и западной части города и расширяют зону контроля.
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Тут мясорубка". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
26 сентября, 15:20
"Наши войска продвигаются со стороны северной части города и освобождают улицу за улицей, можно сказать, дом за домом… У нас есть информация о том, что в течение сентября целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен", - сказал Ганчев.
По его словам, помимо регулярных частей ВСУ на купянском направлении присутствует большое количество иностранных наемников, которые также попадают плен бойцам ВС РФ.
Ранее Ганчев рассказывал, что около трети населенного пункта Купянск в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил РФ.
В конце сентября МО РФ сообщало, что российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв ее в полукольцо, продолжают блокировать противника с южной стороны города.
Минобороны РФ сообщало, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Изюм (город), Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
 
 
