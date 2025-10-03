https://ria.ru/20251003/spetsoperatsiya-2046086289.html
В Купянске мобилизованные ВСУ добровольно сдались в плен
В Купянске мобилизованные ВСУ добровольно сдались в плен - РИА Новости, 03.10.2025
В Купянске мобилизованные ВСУ добровольно сдались в плен
Целое подразделение мобилизованных ВСУ добровольно сдалось в плен бойцам ВС РФ в Купянске Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T06:29:00+03:00
2025-10-03T06:29:00+03:00
2025-10-03T06:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
изюм (город)
виталий ганчев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679680_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_77b2d5a7611250c0b14e6431ec5dc8de.jpg
https://ria.ru/20250926/vsu-2044592677.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
изюм (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679680_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_5d31a46a75246dc194533c6d8f997965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, изюм (город), виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Изюм (город), Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Купянске мобилизованные ВСУ добровольно сдались в плен
Ганчев рассказал, что в Купянске в плен сдалось целое подразделение ВСУ
БЕЛГОРОД, 3 окт – РИА Новости. Целое подразделение мобилизованных ВСУ добровольно сдалось в плен бойцам ВС РФ в Купянске Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
Накануне Ганчев
рассказал РИА Новости, что ВС РФ продолжают блокировать ВСУ
в северной и западной части города и расширяют зону контроля.
"Наши войска продвигаются со стороны северной части города и освобождают улицу за улицей, можно сказать, дом за домом… У нас есть информация о том, что в течение сентября целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен", - сказал Ганчев.
По его словам, помимо регулярных частей ВСУ на купянском направлении присутствует большое количество иностранных наемников, которые также попадают плен бойцам ВС РФ.
Ранее Ганчев рассказывал, что около трети населенного пункта Купянск в Харьковской области
находится под контролем Вооруженных сил РФ
.
В конце сентября МО РФ сообщало, что российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв ее в полукольцо, продолжают блокировать противника с южной стороны города.
Минобороны РФ сообщало, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм
и Чугуев
, а также откроет прямой путь на Волчанск
с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".