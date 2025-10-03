БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Радиопереговоры российских военнослужащих на национальных языках помогают им при выполнении боевых задач в Купянске, рассказал РИА Новости военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Яндекс".
"У нас есть граждане, которые разговаривают на своих национальных языках, а именно малые народности Кавказа, граждане из Якутии и даже из Республики Коми", - подчеркнул военнослужащий.
По его словам, многие граждане России, которые вступили в ряды ВС РФ, хорошо знают свой национальный язык. "Наша армия многонациональна, и мы этим очень гордимся, это наше определенное преимущество. В России больше 100 национальностей и каждая стоит горой за свою Родину", - добавил военнослужащий.
"Яндекс" объяснил, что данное преимущество используется российскими военнослужащими, в том числе и на харьковском направлении.
"Это очень сильно помогает при ведении штурмовых действий в Купянске, так как мы обманываем, заманиваем противника… Он просто не понимает, о чём мы говорим и какие тактические и стратегические действия мы будем делать на нашем направлении", - пояснил военнослужащий.
Поэтому, как отметил "Яндекс", на занятиях по радиосвязи военнослужащие отрабатывают переговоры на разных языках, в том числе, например, на таджикском. Кадры тренировок есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщило, что одно из подразделений в составе Ленинградского гвардейского полка использовало язык народа коми во время переговоров по рации, чтобы сделать непонятным для украинской стороны разговор об эвакуации раненных.
Минобороны РФ 23 сентября сообщило, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола.
