БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Радиопереговоры российских военнослужащих на национальных языках помогают им при выполнении боевых задач в Купянске, рассказал РИА Новости военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Яндекс".

"У нас есть граждане, которые разговаривают на своих национальных языках, а именно малые народности Кавказа, граждане из Якутии и даже из Республики Коми", - подчеркнул военнослужащий.

По его словам, многие граждане России, которые вступили в ряды ВС РФ, хорошо знают свой национальный язык. "Наша армия многонациональна, и мы этим очень гордимся, это наше определенное преимущество. В России больше 100 национальностей и каждая стоит горой за свою Родину", - добавил военнослужащий.

"Яндекс" объяснил, что данное преимущество используется российскими военнослужащими, в том числе и на харьковском направлении.

"Это очень сильно помогает при ведении штурмовых действий в Купянске, так как мы обманываем, заманиваем противника… Он просто не понимает, о чём мы говорим и какие тактические и стратегические действия мы будем делать на нашем направлении", - пояснил военнослужащий.

Поэтому, как отметил "Яндекс", на занятиях по радиосвязи военнослужащие отрабатывают переговоры на разных языках, в том числе, например, на таджикском. Кадры тренировок есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее РИА Новости сообщило, что одно из подразделений в составе Ленинградского гвардейского полка использовало язык народа коми во время переговоров по рации, чтобы сделать непонятным для украинской стороны разговор об эвакуации раненных.