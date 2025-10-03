Российский боец потряс врачей мужеством, принеся оторванную руку

"Сравнительно недавно, к сожалению, боец получил ранение, из-за которого у него произошла травматическая ампутация верхней конечности на уровне плеча. Если говорить проще, он принёс нам свою левую руку, а правая держалась только на мягких тканях. Он зашёл к нам в операционную своими ногами, чуть ли не подмигивал нам, абсолютно спокойно лёг на стол. Мы были поражены его выдержкой, хотя привыкли к разным случаям", — сказал "Кетанов".