Российский боец потряс врачей мужеством, принеся оторванную руку
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 03.10.2025
Российский боец потряс врачей мужеством, принеся оторванную руку
Российский военнослужащий потряс докторов мужеством, когда сам принес в операционную свою оторванную руку, рассказал РИА Новости врач-анестезиолог медицинский...
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Российский боец потряс врачей мужеством, принеся оторванную руку

Раненый российский боец потряс врачей, когда сам принес оторванную левую руку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Российский военнослужащий потряс докторов мужеством, когда сам принес в операционную свою оторванную руку, рассказал РИА Новости врач-анестезиолог медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным "Кетанов".
"Сравнительно недавно, к сожалению, боец получил ранение, из-за которого у него произошла травматическая ампутация верхней конечности на уровне плеча. Если говорить проще, он принёс нам свою левую руку, а правая держалась только на мягких тканях. Он зашёл к нам в операционную своими ногами, чуть ли не подмигивал нам, абсолютно спокойно лёг на стол. Мы были поражены его выдержкой, хотя привыкли к разным случаям", — сказал "Кетанов".
По словам врача, медики сделали всё возможное, чтобы стабилизировать состояние бойца и сформировать культю.
"К сожалению, вернуть руку уже невозможно, но прогноз на его выздоровление абсолютно благоприятный. Он был тяжёлый, но стабильный. Голова цела, мозг цел, ноги целы, так что жить он будет, и жить полноценно — с протезированием", — отметил военный врач.
Врач подчеркнул, что мужество бойца впечатлило даже опытных медиков, ежедневно сталкивающихся с тяжёлыми травмами на передовой.
