https://ria.ru/20251003/spetsoperatsiya-2046076436.html
Российский боец потряс врачей мужеством, принеся оторванную руку
Российский боец потряс врачей мужеством, принеся оторванную руку - РИА Новости, 03.10.2025
Российский боец потряс врачей мужеством, принеся оторванную руку
Российский военнослужащий потряс докторов мужеством, когда сам принес в операционную свою оторванную руку, рассказал РИА Новости врач-анестезиолог медицинский... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T03:28:00+03:00
2025-10-03T03:28:00+03:00
2025-10-03T03:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772513_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_5b6029ae9f7626499942e1c5806b38b3.jpg
https://ria.ru/20251002/spetsoperatsiya-2045761655.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772513_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_fd970ba40faa356faf575e36ec3bfa58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российский боец потряс врачей мужеством, принеся оторванную руку
Раненый российский боец потряс врачей, когда сам принес оторванную левую руку
ДОНЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Российский военнослужащий потряс докторов мужеством, когда сам принес в операционную свою оторванную руку, рассказал РИА Новости врач-анестезиолог медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным "Кетанов".
"Сравнительно недавно, к сожалению, боец получил ранение, из-за которого у него произошла травматическая ампутация верхней конечности на уровне плеча. Если говорить проще, он принёс нам свою левую руку, а правая держалась только на мягких тканях. Он зашёл к нам в операционную своими ногами, чуть ли не подмигивал нам, абсолютно спокойно лёг на стол. Мы были поражены его выдержкой, хотя привыкли к разным случаям", — сказал "Кетанов".
По словам врача, медики сделали всё возможное, чтобы стабилизировать состояние бойца и сформировать культю.
«
"К сожалению, вернуть руку уже невозможно, но прогноз на его выздоровление абсолютно благоприятный. Он был тяжёлый, но стабильный. Голова цела, мозг цел, ноги целы, так что жить он будет, и жить полноценно — с протезированием", — отметил военный врач.
Врач подчеркнул, что мужество бойца впечатлило даже опытных медиков, ежедневно сталкивающихся с тяжёлыми травмами на передовой.