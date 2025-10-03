https://ria.ru/20251003/spasenie-2046287352.html
Российские бойцы спасли украинского солдата с пробитым легким
Российские бойцы спасли украинского солдата с пробитым легким - РИА Новости, 03.10.2025
Российские бойцы спасли украинского солдата с пробитым легким
Украинский военнопленный Игорь Шевцов рассказал РИА Новости, как российские бойцы спасли его, когда он получил несколько ранений, включая травму легкого. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T22:20:00+03:00
2025-10-03T22:20:00+03:00
2025-10-03T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046289714_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54b2c1929aa873a912960bb66b378f43.jpg
https://ria.ru/20251003/voenvrach-2046272812.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046289714_249:0:1689:1080_1920x0_80_0_0_af5e4096ec8d045f2deb3354539d4d2a.jpg
Российские военные медики спасли жизнь украинскому военнопленному
Российские военные спасли взятого в плен украинского солдата, который получил несколько ранений включая пробитое легкое, рассказал РИА Новости сам военнопленный Игорь Шевцов
2025-10-03T22:20
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские бойцы спасли украинского солдата с пробитым легким
Российские бойцы спасли украинского военного с пробитым легким
БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Украинский военнопленный Игорь Шевцов рассказал РИА Новости, как российские бойцы спасли его, когда он получил несколько ранений, включая травму легкого.
"У меня было ранение, правая нога, правая рука, легкое пробито. Мы были завалены, выбраться не могли, а потом уже там сбросы с БПЛА были. У меня было тяжелое ранение. Нас откопали, потому что мы были завалены, двое человек вылезли, сказали про меня, вытащили меня и сразу оттащили в более безопасное место. Сняли броню, обнаружили, что пробитое легкое и первым делом начали оказывать помощь. Там же по месту, там каких-то буквально метров 50, но все же по месту там же оказали помощь. И вот, я живой", — сказал Шевцов.