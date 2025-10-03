Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы спасли украинского солдата с пробитым легким - РИА Новости, 03.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 03.10.2025 (обновлено: 22:30 03.10.2025)
Российские бойцы спасли украинского солдата с пробитым легким
Российские бойцы спасли украинского солдата с пробитым легким
Украинский военнопленный Игорь Шевцов рассказал РИА Новости, как российские бойцы спасли его, когда он получил несколько ранений, включая травму легкого. РИА Новости, 03.10.2025
Российские бойцы спасли украинского солдата с пробитым легким

БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Украинский военнопленный Игорь Шевцов рассказал РИА Новости, как российские бойцы спасли его, когда он получил несколько ранений, включая травму легкого.
"У меня было ранение, правая нога, правая рука, легкое пробито. Мы были завалены, выбраться не могли, а потом уже там сбросы с БПЛА были. У меня было тяжелое ранение. Нас откопали, потому что мы были завалены, двое человек вылезли, сказали про меня, вытащили меня и сразу оттащили в более безопасное место. Сняли броню, обнаружили, что пробитое легкое и первым делом начали оказывать помощь. Там же по месту, там каких-то буквально метров 50, но все же по месту там же оказали помощь. И вот, я живой", — сказал Шевцов.
Военврач об уникальной операции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Военврач "Днепра" рассказал о проведенной уникальной операции
