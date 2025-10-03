Российские бойцы спасли украинского солдата с пробитым легким

"У меня было ранение, правая нога, правая рука, легкое пробито. Мы были завалены, выбраться не могли, а потом уже там сбросы с БПЛА были. У меня было тяжелое ранение. Нас откопали, потому что мы были завалены, двое человек вылезли, сказали про меня, вытащили меня и сразу оттащили в более безопасное место. Сняли броню, обнаружили, что пробитое легкое и первым делом начали оказывать помощь. Там же по месту, там каких-то буквально метров 50, но все же по месту там же оказали помощь. И вот, я живой", — сказал Шевцов.