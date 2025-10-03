Рейтинг@Mail.ru
В парке "Сокольники" обустроят шесть детских игровых зон - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:00 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/sokolniki-2046154995.html
В парке "Сокольники" обустроят шесть детских игровых зон
В парке "Сокольники" обустроят шесть детских игровых зон - РИА Новости, 03.10.2025
В парке "Сокольники" обустроят шесть детских игровых зон
Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают в парке культуры и отдыха "Сокольники" шесть тематических детских игровых зон, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T13:00:00+03:00
2025-10-03T13:00:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
"сокольники"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030551977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_946d0c2411c05769072e8c67018a24a0.jpg
https://ria.ru/20250926/kompleks-2044543034.html
https://ria.ru/20250903/remont-2039304815.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030551977_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0fe657c030ab9e422396acff5dea25b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, "сокольники"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, "Сокольники"
В парке "Сокольники" обустроят шесть детских игровых зон

Шесть детских тематических игровых зон появятся в парке "Сокольники"

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваДетская площадка в парке "Сокольники"
Детская площадка в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Детская площадка в парке "Сокольники". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают в парке культуры и отдыха "Сокольники" шесть тематических детских игровых зон, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году продолжаем работы в рамках второго этапа благоустройства и реабилитации территории парка "Сокольники" на востоке столицы. Это одно из популярных мест отдыха местных жителей, поэтому наша задача - создать комфортные условия для прогулок, занятий спортом и отдыха для взрослых и детей. В этом году обустроим шесть детских тематических игровых зон для ребят разного возраста", - рассказал Бирюков.
Игровой комплекс в стиле панда-парка у Беловежского пруда в Можайском районе в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Можайском районе Москвы появился игровой комплекс в стиле панда-парка
26 сентября, 12:55
Заместитель мэра пояснил, что новые объекты находятся в центральной части парка, в границах участка от главного входа до Митьковского проезда. Одной из главных будет зона "Звездочеты", еще пять получили названия "Маршрут", "Панда-парк", "Воздушный змей", "Симфония" и "Канатная дорога".
"Детская игровая зона "Звездочеты" разместится возле обсерватории, там смонтируют большой комплекс из пяти "гнезд", которые расположены на разной высоте и объединены металлическими сетчатыми переходами, установят игровой элемент "Плутон" и навес с павильоном для пианино, обустроят большую песочницу. В зоне "Маршрут" маленькие посетители парка смогут пройти игровой путь с различным оборудованием - качелями, гамаками, канатными балансирами, горками, сетями и тоннелем для лазания", - добавил Бирюков.
Он уточнил, что в игровой зоне около "Панда-парка" смонтируют различные игровые элементы из канатов: башню, лабиринт и переход, разместят батуты, качели и археологическую песочницу. На площадке "Воздушный змей" предусмотрено оборудование в том числе для детей с ограниченными возможностями. Там установят инклюзивный игровой комплекс с двумя башнями, горкой, канатными сетями для лазания, карусели и качели-балансир, на последние можно будет заехать в коляске.
Бирюков подчеркнул, что игровую зону "Симфония" обустроят недалеко от концертной площадки "Эстрада Шаляпина". На ней смонтируют игровые комплексы из башенок, мостов-переходов, интерактивных панелей и горок, обустроят песочный дворик, качалки, качели и карусель. В зоне "Канатная дорога" установят большой канатный комплекс, качалку, балансир и карусель.
Парк Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В "Сокольниках" завершили ремонт главного фонтана
3 сентября, 10:50
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков"Сокольники"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала