В парке "Сокольники" обустроят шесть детских игровых зон

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают в парке культуры и отдыха "Сокольники" шесть тематических детских игровых зон, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году продолжаем работы в рамках второго этапа благоустройства и реабилитации территории парка "Сокольники" на востоке столицы. Это одно из популярных мест отдыха местных жителей, поэтому наша задача - создать комфортные условия для прогулок, занятий спортом и отдыха для взрослых и детей. В этом году обустроим шесть детских тематических игровых зон для ребят разного возраста", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что новые объекты находятся в центральной части парка, в границах участка от главного входа до Митьковского проезда. Одной из главных будет зона "Звездочеты", еще пять получили названия "Маршрут", "Панда-парк", "Воздушный змей", "Симфония" и "Канатная дорога".

"Детская игровая зона "Звездочеты" разместится возле обсерватории, там смонтируют большой комплекс из пяти "гнезд", которые расположены на разной высоте и объединены металлическими сетчатыми переходами, установят игровой элемент "Плутон" и навес с павильоном для пианино, обустроят большую песочницу. В зоне "Маршрут" маленькие посетители парка смогут пройти игровой путь с различным оборудованием - качелями, гамаками, канатными балансирами, горками, сетями и тоннелем для лазания", - добавил Бирюков.

Он уточнил, что в игровой зоне около "Панда-парка" смонтируют различные игровые элементы из канатов: башню, лабиринт и переход, разместят батуты, качели и археологическую песочницу. На площадке "Воздушный змей" предусмотрено оборудование в том числе для детей с ограниченными возможностями. Там установят инклюзивный игровой комплекс с двумя башнями, горкой, канатными сетями для лазания, карусели и качели-балансир, на последние можно будет заехать в коляске.