Рейтинг@Mail.ru
Комитет по вопросам ПВО в СНГ справляется с задачами, заявил генерал - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/sng-2046083470.html
Комитет по вопросам ПВО в СНГ справляется с задачами, заявил генерал
Комитет по вопросам ПВО в СНГ справляется с задачами, заявил генерал - РИА Новости, 03.10.2025
Комитет по вопросам ПВО в СНГ справляется с задачами, заявил генерал
Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ успешно справляется с задачами и вносит важный вклад в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T05:32:00+03:00
2025-10-03T05:32:00+03:00
безопасность
россия
украина
снг
содружество
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg
https://ria.ru/20250924/minsk-2044014390.html
https://ria.ru/20241212/sng-1988796519.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_49:0:672:467_1920x0_80_0_0_08ef4d73fdde0051a9fb78b0f2c76948.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, снг, содружество , воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Украина, СНГ, Содружество , Воздушно-космические силы России
Комитет по вопросам ПВО в СНГ справляется с задачами, заявил генерал

Грехов: комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ справляется

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИЖЕВСК, 3 окт - РИА Новости. Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ успешно справляется с задачами и вносит важный вклад в обеспечение безопасности, заявил заместитель председателя координационного комитета, начальник вооружения - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.
"Уверен, что выражу общее мнение о том, что наш комитет успешно справляется со стоящими задачами и вносит важный вклад в обеспечение безопасности воздушного пространства стран Содружества", - сказал он на 61-м заседании координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ.
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Минске обсудили развитие военного сотрудничества стран СНГ
24 сентября, 14:18
По словам заместителя главнокомандующего ВКС по вооружению, в ходе 61-го заседания комитета были намечены основные направления дальнейшей работы, участники также обменялись наработанным опытом военно-технического сотрудничества и обсудили его состояние и дальнейшие перспективы.
"Продолжим нашу работу в ходе посещения научно-производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России. С учетом опыта применения российского вооружения в боевых условиях, в том числе в ходе специальной военной операции на Украине, их посещение будет достаточно информативным и полезным", - подчеркнул он.
Основные мероприятия предстоящей работы комитета, отметил Грехов, отражены в перспективном плане деятельности комитета. Он подчеркнул, что комитетом совершенствуется практика проведения совместных мероприятий оперативной боевой подготовки, в первую очередь - учений и тренировок.
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Страны СНГ договорились выделить средства на объединенную систему ПВО
12 декабря 2024, 12:52
 
БезопасностьРоссияУкраинаСНГСодружествоВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала