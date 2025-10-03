Комитет по вопросам ПВО в СНГ справляется с задачами, заявил генерал

ИЖЕВСК, 3 окт - РИА Новости. Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ успешно справляется с задачами и вносит важный вклад в обеспечение безопасности, заявил заместитель председателя координационного комитета, начальник вооружения - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.