В Литве министр культуры уходит в отставку из-за вопроса о Крыме, пишут СМИ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Назначенный неделю назад министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс уходит в отставку после отказа дать ответ на вопрос о принадлежности Крыма, пишет LRT.

Издание привело слова самого чиновника, который заявил, что он и его семья испытывают сильное давление и им небезопасно находиться на улице.