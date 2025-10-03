Рейтинг@Mail.ru
В Литве министр культуры уходит в отставку из-за вопроса о Крыме, пишут СМИ
14:45 03.10.2025 (обновлено: 17:42 03.10.2025)
В Литве министр культуры уходит в отставку из-за вопроса о Крыме, пишут СМИ
Назначенный неделю назад министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс уходит в отставку после отказа дать ответ на вопрос о принадлежности Крыма, пишет LRT. РИА Новости, 03.10.2025
Игнотас Адомавичюс
Игнотас Адомавичюс - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : @ignas_ad
Игнотас Адомавичюс. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Назначенный неделю назад министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс уходит в отставку после отказа дать ответ на вопрос о принадлежности Крыма, пишет LRT.
"По настоянию премьер-министра Инги Ругинене министр культуры Игнотас Адомавичюс в пятницу объявил, что уходит в отставку <...>. Министр в интервью порталу lrytas.lt не смог сразу ответить на вопрос, кому принадлежит Крым, и обвинил журналистку в провокации. Это стало последней каплей для премьер-министра, которая предложила Адомавичюсу самому уйти в отставку", — говорится в публикации.
Издание привело слова самого чиновника, который заявил, что он и его семья испытывают сильное давление и им небезопасно находиться на улице.
Адомавичюс вступил в должность министра культуры 25 сентября в составе нового правительства Литвы от левой популистской партии "Заря Немана". Его кандидатура вызывала наибольшие споры, поскольку он ранее занимался продажей макаронных изделий и не имел отношения к культуре. Деятели искусств в прошлый четверг провели в Вильнюсе митинг против его назначения.
"Должны действовать". В Литве сделали дерзкое заявление о России
20 сентября, 11:33
"Должны действовать". В Литве сделали дерзкое заявление о России
20 сентября, 11:33
 
В миреЛитваРеспублика КрымРоссияООН
 
 
