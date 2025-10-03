Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал выступление Путина на "Валдае" знаковым - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/slutskij-2046171414.html
Слуцкий назвал выступление Путина на "Валдае" знаковым
Слуцкий назвал выступление Путина на "Валдае" знаковым - РИА Новости, 03.10.2025
Слуцкий назвал выступление Путина на "Валдае" знаковым
Выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг было знаковым для многополярного мира, заявил РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:11:00+03:00
2025-10-03T14:11:00+03:00
в мире
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
международный дискуссионный клуб "валдай"
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045947630_0:205:3092:1944_1920x0_80_0_0_67386b9719206710da0027571878d241.jpg
https://ria.ru/20251003/putin-2046084223.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046056772.html
россия
великий новгород
валдай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045947630_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_8bf0ffc401984177f9b2e96d35e7077d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великий новгород, валдай, владимир путин, леонид слуцкий (политик), международный дискуссионный клуб "валдай", госдума рф
В мире, Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Международный дискуссионный клуб "Валдай", Госдума РФ
Слуцкий назвал выступление Путина на "Валдае" знаковым

Слуцкий: выступление Путина на «Валдае» было знаковым для многополярного мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг было знаковым для многополярного мира, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Президент в прекрасной форме и в прекрасном был настроении на заседании клуба "Валдай". Все, что он сказал, абсолютно верно. Он молодец. Для многополярного мира, как и его выступление на Мюнхенской конференции 2007 года, вчерашнее на сочинском - знаковое", - сказал Слуцкий.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Японские СМИ забили тревогу после выступления Путина на "Валдае"
Вчера, 05:45
Парламентарий выразил уверенность, что представители всех стран разъедутся носителями "здравого начала", которое еще раз было озвучено президентом РФ: многополярный мир, движение к мирной, стабильной и безопасной мировой архитектуре, равновесное развитие в экономической, гуманитарной и культурной плоскостях.
Путин в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое по традиции проходит в Красной поляне. Тема заседания - "Полицентричный мир: инструкция по применению".
Встреча президента с участниками "Валдая" – традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно встречается с "валдайцами", выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. -0-
О патриотизме россиян, истерии Запада и успехах в зоне СВО. Заявления Путина на заседании клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Об истерии Запада и успехах на СВО. Ключевые заявления Путина на "Валдае"
2 октября, 23:10
 
В миреРоссияВеликий НовгородВалдайВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Международный дискуссионный клуб "Валдай"Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала