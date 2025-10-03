Слуцкий назвал выступление Путина на "Валдае" знаковым

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг было знаковым для многополярного мира, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Встреча президента с участниками "Валдая" – традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно встречается с "валдайцами", выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам.