Слуцкий назвал выступление Путина на "Валдае" знаковым

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг было знаковым для многополярного мира, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Президент в прекрасной форме и в прекрасном был настроении на заседании клуба "Валдай". Все, что он сказал, абсолютно верно. Он молодец. Для многополярного мира, как и его выступление на Мюнхенской конференции 2007 года, вчерашнее на сочинском - знаковое", - сказал Слуцкий.
Парламентарий выразил уверенность, что представители всех стран разъедутся носителями "здравого начала", которое еще раз было озвучено президентом РФ: многополярный мир, движение к мирной, стабильной и безопасной мировой архитектуре, равновесное развитие в экономической, гуманитарной и культурной плоскостях.
Путин в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое по традиции проходит в Красной поляне. Тема заседания - "Полицентричный мир: инструкция по применению".
Встреча президента с участниками "Валдая" – традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно встречается с "валдайцами", выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. -0-