Путин призвал использовать лучшие подходы "Сириуса" во всех школах
16:44 03.10.2025 (обновлено: 16:53 03.10.2025)
Путин призвал использовать лучшие подходы "Сириуса" во всех школах
Путин призвал использовать лучшие подходы "Сириуса" во всех школах
Лучшие подходы "Сириуса" должны использоваться во всех учебных заведениях России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2025
Ольга Фомченкова
Путин призвал использовать лучшие подходы "Сириуса" во всех школах

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения госнаград наставникам и учителям участников СВО в новом концертном центре в Сириусе
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения госнаград наставникам и учителям участников СВО в новом концертном центре в Сириусе
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Лучшие подходы "Сириуса" должны использоваться во всех учебных заведениях России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
"Нам с вами нужно так организовать работу, чтобы лучшие подходы и практики "Сириуса" ведущих учителей России использовались во всех учебных заведениях страны", - сказал глава государства на церемонии.
Путин пообещал наращивать возможности "Сириуса"
