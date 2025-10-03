https://ria.ru/20251003/sirius-2046220163.html
Путин призвал использовать лучшие подходы "Сириуса" во всех школах
Путин призвал использовать лучшие подходы "Сириуса" во всех школах - РИА Новости, 03.10.2025
Путин призвал использовать лучшие подходы "Сириуса" во всех школах
Лучшие подходы "Сириуса" должны использоваться во всех учебных заведениях России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2025
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Лучшие подходы "Сириуса" должны использоваться во всех учебных заведениях России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
"Нам с вами нужно так организовать работу, чтобы лучшие подходы и практики "Сириуса" ведущих учителей России использовались во всех учебных заведениях страны", - сказал глава государства на церемонии.