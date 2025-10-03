В Сингапуре задержали россиянина по обвинению в нарушении законов США

"По поступившей в посольство информации 3 октября полиция Республики Сингапур произвела задержание гражданина Российской Федерации по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США", - сказано в сообщении.