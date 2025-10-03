Рейтинг@Mail.ru
В Сингапуре задержали россиянина по обвинению в нарушении законов США
13:33 03.10.2025 (обновлено: 13:45 03.10.2025)
В Сингапуре задержали россиянина по обвинению в нарушении законов США
В Сингапуре задержали россиянина по обвинению в нарушении законов США - РИА Новости, 03.10.2025
В Сингапуре задержали россиянина по обвинению в нарушении законов США
Гражданин России задержан в Сингапуре, он обвиняется в нарушении законодательства США и может быть экстрадирован в страну, сообщило российское посольство в... РИА Новости, 03.10.2025
В Сингапуре задержали россиянина по обвинению в нарушении законов США

В Сингапуре задержали россиянина по обвинению в кибермошенничестве

Города мира. Сингапур
Города мира. Сингапур. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Гражданин России задержан в Сингапуре, он обвиняется в нарушении законодательства США и может быть экстрадирован в страну, сообщило российское посольство в своем Telegram-канале.
"По поступившей в посольство информации 3 октября полиция Республики Сингапур произвела задержание гражданина Российской Федерации по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США", - сказано в сообщении.
Отмечается, что дипломаты направили запрос в полицию и получили подтверждение о задержании россиянина.
"Находимся в контакте с его окружением, которому были переданы данные местных адвокатов для оказания юридической помощи", - добавили в посольстве.
Заголовок открываемого материала