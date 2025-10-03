https://ria.ru/20251003/singapur-2046163689.html
В Сингапуре задержали россиянина по обвинению в нарушении законов США
2025-10-03T13:33:00+03:00
2025-10-03T13:33:00+03:00
2025-10-03T13:45:00+03:00
сингапур (город)
россия
сша
в мире
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Гражданин России задержан в Сингапуре, он обвиняется в нарушении законодательства США и может быть экстрадирован в страну, сообщило российское посольство в своем Telegram-канале
.
"По поступившей в посольство информации 3 октября полиция Республики Сингапур произвела задержание гражданина Российской Федерации по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США", - сказано в сообщении.
Отмечается, что дипломаты направили запрос в полицию и получили подтверждение о задержании россиянина.
"Находимся в контакте с его окружением, которому были переданы данные местных адвокатов для оказания юридической помощи", - добавили в посольстве.