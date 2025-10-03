Ученые раскрыли тайну гигантских кратеров в Сибири

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Уже более десяти лет прошло с того момента, когда впервые в вечной мерзлоте Сибири обнаружили загадочные гигантские воронки. С тех пор исследователи делали разные предположения об их возникновении, вплоть до самых фантастических.

В новой работе международная группа ученых предложила довольно убедительную версию возникновения таинственных кратеров.

Впервые появились в 2014-м

Первая огромная воронка была найдена на Ямале. Ее размеры поражали — около 30 метров в диаметре и более 50 в глубину. Края вокруг ямы были окружены выброшенной породой, что указывало на мощный взрыв.

Геологи были потрясены увиденными кадрами и строили разные гипотезы — вплоть до падения метеорита.

Огромная яма выглядела очень неестественно на фоне тундры и дикой природы Севера. Появились версии о техногенном происхождении. На это указывали стены кратера: они настолько ровные, будто их прорубила техника. Но кому и зачем понадобилось делать воронки в безлюдной тундре?

Узнал о кратерах из документального фильма

Ведущий автор нового исследования, эколог-геофизик Хельге Хеллеванг из Университета Осло, заинтересовался кратерами на Ямале и Гыданском полуострове, посмотрев короткий документальный фильм.

"Мы сразу же захотели понять, как они могли образоваться", — вспоминает он позже.

Хеллеванг со своими коллегами изучили существующие научные публикации. Однако ни одна из них не давала убедительного объяснения, почему кратеры формируются именно в Сибири, а не на "обширных территориях вечной мерзлоты в других местах Арктики".

Тогда ученые решили глубже изучить данные, начав с анализа опубликованных наблюдений на английском и русском языках. На их основе создали собственные компьютерные модели происхождения взрывов.

Исследователи заметили, что эта часть Сибири известна своими крупными месторождениями природного газа. А на Ямале и Гыданском полуострове также есть признаки истончения вечной мерзлоты, связанные с разломами, — по сути, трещинами в подстилающей породе.

Компьютерное моделирование показало создание условий для взрыва. Сначала газ поднимается через разломы в полость под вечной мерзлотой, которая достаточно тверда. Но постепенно в результате потепления "корка" тает, образуя мелкие озера на поверхности. А давление в полости тем временем нарастает, поскольку тепло параллельно высвобождает запертый подо льдом газ, который смешивается с избыточно сжатым газом из глубоких разломов.

Если давление в полости будет слишком сильным, все это может привести к мощному взрыву. Иногда так и происходит, а в результате и образуются загадочные воронки.

Их будет еще больше

Ученые считают, что важную роль играют климатические изменения, в частности глобальное потепление. Из-за него слой вечной мерзлоты становится все тоньше и превращается в своеобразную тонкую "крышку", которая не выдерживает давления газа.

По мнению доктора Хеллеванга, со временем воронок будет становиться все больше.

"А все потому, что атмосферный нагрев и ослабление поверхностной вечной мерзлоты продолжается", — объясняет ученый.

Как считает Евгений Чувилин из Сколковского института науки и технологий, новая работа удачно объединила предыдущие публикации.

Однако ученый подчеркивает: хотя используемые модели хороши, геология района "плохо изучена", так как никто не бурил эти кратеры на полную глубину.

"Доступные отдельные геофизические данные остаются косвенными и неподтвержденными", — говорит Чувилин.