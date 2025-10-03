Автоэксперт рассказал, какое наказание грозит шумным водителям

"Сейчас тем, кто переделывает выхлопные системы, что приводит к нарушению тишины, грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей", - рассказал Чикун.

При этом эксперт отметил, что такой размер наказания давно утратил сдерживающий эффект, а жители крупных городов регулярно жалуются на "ночных гонщиков".

"На рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, предоставляющий регионам право вводить штрафы до 30 тысяч рублей. Более того, этим же законопроектом предлагается фиксировать нарушения автоматически, с помощью шумомеров, встроенных в автоматизированные устройства, фиксирующие скорость. Если за громкий выхлоп будут наказывать так же, как за проезд на "красный", это позволит повлиять на решение проблемы", - заключил Чикун.