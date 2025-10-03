Рейтинг@Mail.ru
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в истории - РИА Новости, 03.10.2025
14:09 03.10.2025
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в истории
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в истории - РИА Новости, 03.10.2025
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в истории
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в России в истории метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 03.10.2025
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в истории

Синоптик Вильфанд: сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Закат в Москве
Закат в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в России в истории метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"По предварительным оценкам, нынешний сентябрь войдет в десятку самых теплых сентябрей. Это происходит нечасто, вероятность такого теплого сентября примерно 8%", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Мужчина на пробежке в Тимирязевском парке Москвы - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Тревожный октябрь: погода готовит еще два сюрприза
30 сентября, 18:52
 
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
