https://ria.ru/20251003/sentjabr-2046170785.html
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в истории
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в истории - РИА Новости, 03.10.2025
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в истории
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в России в истории метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:09:00+03:00
2025-10-03T14:09:00+03:00
2025-10-03T14:09:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860385153_178:0:3224:1713_1920x0_80_0_0_d072c52ec9191deca0dc39f280c8cb9f.jpg
https://ria.ru/20250930/pogoda-2045473063.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860385153_607:0:2891:1713_1920x0_80_0_0_432357ceade87c49e677c755dd2413ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в истории
Синоптик Вильфанд: сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в России