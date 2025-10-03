Рейтинг@Mail.ru
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли два человека
16:45 03.10.2025 (обновлено: 17:30 03.10.2025)
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли два человека
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли два человека - РИА Новости, 03.10.2025
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли два человека
При крушении самолета Ан-2 на юге Красноярского края погибли два пилота, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК). РИА Новости, 03.10.2025
происшествия, красноярский край, ермаковский район, межгосударственный авиационный комитет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Ермаковский район, Межгосударственный авиационный комитет, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

При крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли два человека

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения самолета Ан-2 в Ермаковском районе Красноярского края
Место крушения самолета Ан-2 в Ермаковском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения самолета Ан-2 в Ермаковском районе Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. При крушении самолета Ан-2 на юге Красноярского края погибли два пилота, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
"По имеющейся информации, находившиеся на борту два пилота погибли, воздушное судно разрушено", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что самолет принадлежал авиакомпании "Борус".
По данным МЧС, Ан-2 упал в 17:04 по местному времени в Ермаковском районе, в 40 километрах от населенного пункта Танызебей.
На месте работают девять спасателей и одна единица техники. Туда также направили дополнительные силы МЧС и медиков.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.
Первоначально сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку, но Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу. Расследованием ее причин займется МАК с участием Красноярского межрегионального территориального управления Росавиации. МАК уже сформировал комиссию.
