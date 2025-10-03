При крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. При крушении самолета Ан-2 на юге Красноярского края погибли два пилота, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
"По имеющейся информации, находившиеся на борту два пилота погибли, воздушное судно разрушено", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что самолет принадлежал авиакомпании "Борус".
По данным МЧС, Ан-2 упал в 17:04 по местному времени в Ермаковском районе, в 40 километрах от населенного пункта Танызебей.
На месте работают девять спасателей и одна единица техники. Туда также направили дополнительные силы МЧС и медиков.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.
Первоначально сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку, но Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу. Расследованием ее причин займется МАК с участием Красноярского межрегионального территориального управления Росавиации. МАК уже сформировал комиссию.
