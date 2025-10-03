https://ria.ru/20251003/samolet-2046218940.html
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли два пилота
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли два пилота
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли два пилота
Два пилота, находившиеся на борту рухнувшего в Красноярском крае самолета Ан-2 авиакомпании "Борус", погибли, борт полностью разрушен
межгосударственный авиационный комитет
происшествия
красноярский край
ан-2
красноярский край
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли два пилота
Погибли два пилота, находившиеся на борту рухнувшего в Краснодарском крае Ан-2