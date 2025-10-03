При крушении Ан-2 в Красноярском крае погиб человек

КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. При крушении самолета Ан-2 на юге Красноярского края погиб один человек, сообщил региональный При крушении самолета Ан-2 на юге Красноярского края погиб один человек, сообщил региональный главк МЧС.

"Происшествие с легкомоторным самолетом в Ермаковском районе. <…> Погиб один человек", — говорится в релизе.

По данным ведомства, самолет упал в 17:04 по местному времени в 40 километрах от населенного пункта Танызебей.

На месте работают девять спасателей и одна единица техники. Туда также направили дополнительные силы МЧС и медиков.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что в момент крушения на борту было два человека, о судьбе второго пока ничего неизвестно. Самолет принадлежит авиакомпании "Борус".

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.