https://ria.ru/20251003/samolet-2046187517.html
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погиб человек
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погиб человек - РИА Новости, 03.10.2025
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погиб человек
При крушении самолета Ан-2 на юге Красноярского края погиб один человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:55:00+03:00
2025-10-03T14:55:00+03:00
2025-10-03T16:53:00+03:00
происшествия
красноярский край
ан-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046197389_0:290:960:830_1920x0_80_0_0_474fd096d11fa8888d3da0f36789ccfa.jpg
https://ria.ru/20250909/samolet-2040603998.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046197389_0:248:960:968_1920x0_80_0_0_874430406059cee88b4b0eae98be5b16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, ан-2
Происшествия, Красноярский край, Ан-2
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погиб человек
Самолет Ан-2 разбился в Красноярском крае, есть погибшие
КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости.
При крушении самолета Ан-2 на юге Красноярского края погиб один человек, сообщил региональный главк
МЧС.
"Происшествие с легкомоторным самолетом в Ермаковском районе. <…> Погиб один человек", — говорится в релизе.
По данным ведомства, самолет упал в 17:04 по местному времени в 40 километрах от населенного пункта Танызебей.
На месте работают девять спасателей и одна единица техники. Туда также направили дополнительные силы МЧС
и медиков.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура
уточнила, что в момент крушения на борту было два человека, о судьбе второго пока ничего неизвестно. Самолет принадлежит авиакомпании "Борус".
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК
возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.
Первоначально сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку, но Росавиация назвала произошедшее катастрофой. Расследовать причины будут Межгосударственный авиационный комитет и Красноярское межрегиональное территориальное управление Росавиации.