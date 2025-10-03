Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку
14:38 03.10.2025 (обновлено: 14:42 03.10.2025)
В Красноярском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку
В Красноярском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку
красноярский край, происшествия, ермаковский район, западно-сибирская транспортная прокуратура, ан-2
Красноярский край, Происшествия, Ермаковский район, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Ан-2
В Красноярском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку

КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости. Самолет Ан-2, на борту которого находилось два человека, совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня около 17 часов местного времени (13.00 мск) после выполнения авиационных работ воздушное судно Ан-2 авиакомпании ООО "Борус" совершило жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту находилось два человека", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. Абаканской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курилах
1 сентября, 10:57
 
Красноярский крайПроисшествияЕрмаковский районЗападно-Сибирская транспортная прокуратураАн-2
 
 
