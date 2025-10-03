https://ria.ru/20251003/samolet-2046181157.html
В Красноярском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку
В Красноярском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 03.10.2025
В Красноярском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку
Самолет Ан-2, на борту которого находилось два человека, совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края, сообщила Западно-Сибирская... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:38:00+03:00
2025-10-03T14:38:00+03:00
2025-10-03T14:42:00+03:00
красноярский край
происшествия
ермаковский район
западно-сибирская транспортная прокуратура
ан-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107999/04/1079990471_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3cb3a10945ffe3bd3a49eab7b518e616.jpg
https://ria.ru/20250901/posadka-2038799471.html
красноярский край
ермаковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107999/04/1079990471_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_89f61ae9d60158b746c725acb0b14612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, происшествия, ермаковский район, западно-сибирская транспортная прокуратура, ан-2
Красноярский край, Происшествия, Ермаковский район, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Ан-2
В Красноярском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку
В Красноярском крае Ан-2 с двумя пассажирами на борту совершил жесткую посадку