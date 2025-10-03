На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после саммита ЕС

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Европейские лидеры не смогли добиться прогресса в вопросе использования замороженных российских активов для финансирования кредита Украине, пишет



"Лидеры ЕС не достигли прогресса по предложенному кредиту для Украины в размере 140 миллиардов евро под заблокированные российские активы на вчерашнем саммите", — говорится в материале.

По данным издания, к такому итогу привели отказ Бельгии отойти от своих возражений и обеспокоенность Франции Люксембурга относительно правовых последствий использования этих средств.

По данным издания, к такому итогу привели отказ Бельгии отойти от своих возражений и обеспокоенность Франции Люксембурга относительно правовых последствий использования этих средств.

"Нельзя просто так отобрать то, что принадлежит другому государству", — цитирует издание слова премьер-министра Люксембурга Люка Фридена.

Ранее агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал от других лидеров Европейского союза разделить риски использования российских средств, подчеркнув, что "бесплатных денег не бывает".

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выступил против идеи конфисковать замороженные активы, заявив в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что это противоречило бы международному праву.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.