На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после саммита ЕС
16:44 03.10.2025 (обновлено: 21:33 03.10.2025)
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после саммита ЕС
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после саммита ЕС
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после саммита ЕС

FT: ЕС заморозил вопрос использования российских активов для кредита Киеву

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Европейские лидеры не смогли добиться прогресса в вопросе использования замороженных российских активов для финансирования кредита Украине, пишет издание Financial Times.

"Лидеры ЕС не достигли прогресса по предложенному кредиту для Украины в размере 140 миллиардов евро под заблокированные российские активы на вчерашнем саммите", — говорится в материале.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за выборов в Чехии
Вчера, 10:49
По данным издания, к такому итогу привели отказ Бельгии отойти от своих возражений и обеспокоенность Франции и Люксембурга относительно правовых последствий использования этих средств.
"Нельзя просто так отобрать то, что принадлежит другому государству", — цитирует издание слова премьер-министра Люксембурга Люка Фридена.
Ранее агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал от других лидеров Европейского союза разделить риски использования российских средств, подчеркнув, что "бесплатных денег не бывает".
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Макрон заявил о вырождении демократии в Европе
Вчера, 15:46
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выступил против идеи конфисковать замороженные активы, заявив в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что это противоречило бы международному праву.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы. Кроме того, Россия ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СМИ: Мерц сорвался на закрытой встрече из-за нового плана против России
Вчера, 09:38
 
