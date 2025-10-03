https://ria.ru/20251003/sammit-2046219597.html
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после саммита ЕС
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после саммита ЕС - РИА Новости, 03.10.2025
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после саммита ЕС
Европейские лидеры не смогли добиться прогресса в вопросе использования замороженных российских активов для финансирования кредита Украине, пишет издание... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:44:00+03:00
2025-10-03T16:44:00+03:00
2025-10-03T21:33:00+03:00
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после саммита ЕС
FT: ЕС заморозил вопрос использования российских активов для кредита Киеву
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Европейские лидеры не смогли добиться прогресса в вопросе использования замороженных российских активов для финансирования кредита Украине, пишет издание
Financial Times.
"Лидеры ЕС
не достигли прогресса по предложенному кредиту для Украины в размере 140 миллиардов евро под заблокированные российские активы на вчерашнем саммите", — говорится в материале.
По данным издания, к такому итогу привели отказ Бельгии
отойти от своих возражений и обеспокоенность Франции
и Люксембурга
относительно правовых последствий использования этих средств.
"Нельзя просто так отобрать то, что принадлежит другому государству", — цитирует издание слова премьер-министра Люксембурга Люка Фридена.
Ранее агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал от других лидеров Европейского союза разделить риски использования российских средств, подчеркнув, что "бесплатных денег не бывает".
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выступил против идеи конфисковать замороженные активы, заявив в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что это противоречило бы международному праву.
После начала спецоперации ЕС
и страны G7
заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear
— одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Москве
неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы. Кроме того, Россия
ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.