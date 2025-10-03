https://ria.ru/20251003/samara-2046201200.html
В центре Самары вспыхнул пожар
В центре Самары вспыхнул пожар
Расселенные дома и надворные постройки горят на площади 500 квадратных метров в историческом центре Самары на улице Садовой, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС... РИА Новости, 03.10.2025
