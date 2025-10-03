Рейтинг@Mail.ru
В центре Самары вспыхнул пожар - РИА Новости, 03.10.2025
15:56 03.10.2025 (обновлено: 15:58 03.10.2025)
В центре Самары вспыхнул пожар
В центре Самары вспыхнул пожар
Расселенные дома и надворные постройки горят на площади 500 квадратных метров в историческом центре Самары на улице Садовой, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС... РИА Новости, 03.10.2025
происшествия
самара
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Самары вспыхнул пожар

В центре Самары вспыхнул пожар в расселенных домах

САМАРА, 3 окт - РИА Новости. Расселенные дома и надворные постройки горят на площади 500 квадратных метров в историческом центре Самары на улице Садовой, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Самарской области.
"В 15.53 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Самара, Ленинский район, улица Садовая, 102, 104. Прибывшими подразделениями обнаружено, что на месте вызова горят неэксплуатируемые строения (расселенные дома) и надворные постройки на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении областного главка МЧС России.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Для тушения привлечены 82 человека и 21 единица техники.
В Челябинске на месте пожара нашли тело погибшего
2 октября, 14:42
 
